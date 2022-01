Chi è Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano? Biografia, social e curiosità

Alessandro Basciano è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del Grande Fratello VIP, anche per via del suo continuo tira e molla con Sophie Codegoni: una love story nata all’interno della Casa più spiata d’Italia che non è tuttavia esente da frequenti alti e bassi.

Anche per questo Giorgia Nicole Basciano, sorella dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, ha detto in una recentissima intervista che avrebbe visto meglio Jessica Selassié al fianco di Alessandro. Ma chi è la sorella di Basciano?

Al momento non si conoscono informazioni relative all’età, dato che la data di nascita di Giorgia Nicole è sconosciuta. La sorella del concorrente gieffino è di origini genovesi ed è un profilo comunque vicino al mondo dello spettacolo: si è affermata come modella ma può vantare anche qualche apparizione in tv, come ad esempio nel programma Ciao Darwin.

Giorgia Nicole Basciano è seguitissima su Instagram, dove pubblica spesso scatti mozzafiato che entusiasmano i suoi tantissimi follower (oltre 32.500, ndr). Grande appassionata di sport e amante degli animali (ha due cani), Giorgia Nicole si distingue anche per l’elevata presenza di tatuaggi sul suo corpo. Anche sulla sua vita privata non ci sono dettagli disponibili, pertanto non sappiamo se sia sentimentalmente legata oppure no.

