Vite al Limite, che fine ha fatto Julian Valentine? Quanto pesava e quanto pesa?

Anche in Italia i telespettatori di Real Time seguono con grande passione gli episodi di “Vite al Limite”, il reality show statunitense che racconta i tentativi di soggetti con obesità patologica di tornare a vivere grazie alle cure del dottor Younan Nowzaradan. Percorsi non semplici, che richiedono diete ferree per perdere una grande quantità di peso e potersi sottoporre ad interventi chirurgici risolutivi.

In un episodio della decima stagione il protagonista è stato Julian Valentine, un uomo che ha avuto un’infanzia piuttosto difficile che ha determinato il suo enorme aumento di peso. Durante lo show, Julian ha detto che da bambino la loro famiglia era in condizioni di forte povertà e il cibo scarseggiava. Per questo, ogni volta che Julian metteva le mani sul cibo, mangiava il più possibile perché non c’era certezza del pasto successivo.

Questo approccio ha indotto Julian a considerare il cibo come una forma di “sicurezza e conforto”, che è poi sfociato in un disturbo alimentare. Una situazione che ovviamente è ulteriormente peggiorata dopo la morte di suo padre e il secondo matrimonio di sua madre.

Durante la puntata, Julian ha rivelato che il suo patrigno era violento, pertanto si tuffava nel cibo per sfuggire al trauma quotidiano. Nonostante le tante difficoltà, Julian è riuscito ad innamorarsi di Irma, che è poi diventata sua moglie e si prende cura di tutti i suoi bisogni.

Julian, che lavora come elettricista in Arizona, si è però reso conto che il suo enorme peso gli stava rendendo impossibile lo svolgimento delle faccende quotidiane. In più, la gigantesca mole gli rendeva anche impossibile avere figli. Per questo si è rivolto alla clinica del dottor Now, dove è arrivato con un peso di 376 chili.

Nonostante il programma di recupero dello specialista, nei primi due mesi Julian non ha perso peso. Fortunatamente Julian non si è abbattuto, ma ha messo ancora più impegno nella sua impresa: nei tre mesi successivi ha finito per perdere circa 62 chili. Il dottor Now ha quindi chiesto alla coppia di trasferirsi a Houston, in Texas, per prepararsi all’intervento chirurgico.

Malgrado un viaggio un po’ turbolento, Julian e Irma sono riusciti a raggiungere Houston, ma quanto emerso dalla bilancia non è stato affatto piacevole: Julian aveva recuperato gran parte del peso perso. Tuttavia, questa volta, sua moglie ha deciso di unirsi alla sua dieta e nel giro di due mesi Julian è riuscito a perdere di nuovo il peso necessario. Il dottor Now gli ha poi dato il via libera per l’intervento chirurgico, che fortunatamente si è rivelato un successo.

Ma come stanno oggi Julian e Irma? La coppia tiene molto alla privacy e compare pochissimo sui social, pertanto le informazioni sono davvero poche. I due vivono ora a Houston, sono sposati e sembrano molto felici, con Julian che prosegue il suo programma di dimagrimento.

