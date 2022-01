L’Eredità, come mai non va in onda oggi 24 gennaio 2022?

Terzo lunedì consecutivo con cambio di programma in seno al palinsesto di Rai 1.

E il cambiamento va ad intaccare nuovamente l’amato quiz show in onda dalle 18:50 sul primo canale Rai, L’Eredità.

Il 10 gennaio L’Eredità non era andata in onda per una conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il lunedì seguente (17 gennaio) per la commemorazione del compianto David Sassoli.

Quest’oggi, lunedì 24 gennaio 2022, il programma condotto da Flavio Insinna non va in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1 condotto dal direttore Monica Maggioni per seguire live le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.

Quest’oggi è la prima tornata d’elezioni, non è quindi escludibile che anche domani il palinsesto subisca qualche cambiamento, giacché difficilmente sapremo quest’oggi chi subentrerà a Sergio Mattarella.

In tal senso, scriveremo un apposito post domani.

Per oggi, quindi, niente L’Eredità – e difficilmente vedremo anche una versione in forma ridotta con la formula “il meglio di” (come avvenuto il 10 gennaio).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui