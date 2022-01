Attraverso i miei occhi è basato su una storia vera? Il cane Enzo è esistito davvero?

Questa sera su Canale 5, alle ore 21:20, andrà in onda il film “Attraverso i miei occhi”, uscito nel 2019 e diretto da Simon Curtis, lo stesso regista dell’apprezzata pellicola Io e Marilyn.

Il film (che ha incassato 33 milioni di dollari in tutto il mondo, ndr) si basa sul romanzo omonimo, scritto da Garth Stain e pubblicato nel 2008. La trama del lungometraggio si sviluppa sul racconto delle gesta del pilota Danny Switf fatto nientemeno che dal suo cane Enzo, un golden retriever chiamato così in onore del grande Enzo Ferrari.

Enzo non lascerà mai solo il suo padrone, nemmeno nei momenti più difficili della sua vita, come la morte del suo grande amore Eve a causa di una malattia e si ritroverà costretto a lottare con i suoi suoceri per ottenere l’affidamento dell’adorata figlia Zoe. In un primo momento, la scelta per il ruolo di Danny Switf era ricaduta su Patrick Dempsey, ma alla fine gli sceneggiatori si sono orientati su Milo Ventimiglia.

Tuttavia, Dempsey è stato comunque incluso nel progetto come produttore, assieme a Neal H. Moritz e Tania Landau.

Ma il film “Attraverso i miei occhi” è basato su una storia vera o è solo un racconto di fantasia? Ad oggi non possiamo saperlo, dato che l’autore Garth Stain e il regista Simon Curtis non si sono mai espressi in tal senso.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui