Ecco chi è Pino Ammendola – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Pino Ammendola, vero nome Giuseppe Ammendola, è un famoso attore, regista, doppiatore e autore teatrale. Nel corso della sua lunga carriera ha conquistato non poco successo.

L’attore è nato il 2 dicembre 1951 a Napoli, si appassionò al mondo della recitazione sin da giovanissimo. Approdò al cinema nel 1963 al fianco di Nino Manfredi, dopodiché iniziò a studiare teatro. Nei panni di doppiatore ha prestato la sua voce a noti e importanti attori come Roman Polanski, Antonio Banderas, Ian McKellen, Stanley Tucci e altri ancora.

Nei panni di attore abbiamo visto Pino Ammendola in vari e noti film come Le badanti di Marco Pollini, Una vita violata, Stregati dalla luna, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi e altri ancora. Ha anche collaborato con importanti personaggi del mondo dello spettacolo come Fellini, Monicelli, Damiano Damiani, Loy, Gianni Amelio, Stanley Kubrick, Franco Rossi e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, da molti anni è sposato con l’attrice Maria Letizia Gorga, dal loro amore è nato il figlio Claudio. A teatro l’attore ha più volte recitato insieme alla moglie.

Pino Ammendola sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 25 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui