Ecco chi è Tony Sperandeo – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Tony Sperandeo è un attore siciliano, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera, di recente lo abbiamo visto nella prima serie tv di Ficarra e Picone, Incastrati.

L’attore è nato l’8 maggio 1953 a Palermo, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo. All’inizio della sua carriera si dedicò al cabaret, nel 1983 decide di trasferirsi a Roma e ottenne una parte nel film Kaos.

Negli anni abbiamo visto Tony Sperandeo in molti altri noti film come La Piovra 2, Pizza Connection, Il Pentito, Piedipiatti, Johnny Stecchino e molti altri ancora. Tanti i ruoli interpretati in film di mafia e criminalità. Ha preso anche parte a molti spettacoli teatrali.

L’attore ha vinto un David di Donatello nel 2001 per il ruolo che ha interpretato nel famoso film I Cento Passi. Gli ultimi film in cui ha recitato sono: Il delitto Mattarella, Medium, School of Mafia e Una preghiera per Giuda. Da poco lo abbiamo visto nella serie tv Incastrati con Ficarra e Picone.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore in passato è stato sposato con l’attrice Rita Barbanera, dal loro amore sono nati i figli Tony e Priscilla. Nel 2001 Sperandeo è rimasto vedevo, la moglie si è suicidata a causa di una forte depressione. Attualmente l’attore è legato sentimentalmente con l’attrice Barbara Bacci.

Tony Sperandeo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 25 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

