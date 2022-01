Cotto e Mangiato, ricetta del 25 gennaio 2022: risotto con carciofi e taleggio.

Altro appuntamento con le ricette gustose di Tessa gelisio. A Cotto e Mangiato proposta una classica ricetta della cucina italiana. Si tratta del risotto con carciofi e taleggio. Scopriamo insieme tutti gli ingredienti e il procedimento.

La ricetta

Per preparare questo classico risotto, avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

Mezza cipolla

Brodo di verdure

3 carciofi

Olio

160 grammi di riso carnaroli

Sale

Formaggio grattugiato

100 grammi di Taleggio

Vino bianco

Procedimento

Affetta mezza cipolla e mettila a soffriggere in una pentola con olio. Aggiungi i carciofi tagliati a fettine e prosegui con la cottura. Adesso versa il riso in pentola, fai tostare e sfuma con del vino bianco. Aggiungi poi del brodo di verdure. Occhio che il riso deve sobbollire e non bollire. A questo punto puoi aggiungere il sale a piacere ed il taleggio. Continua la cottura, allungando sempre all’occorrenza ma non troppo con il brodo. In ultimi aggiungi il formaggio grattugiato e continua la mantecazione. Quando il riso avrà raggiunto la consistenza da te desiderata e il formaggio sarà bello filante puoi impiattare.

Porta in tavolo ancora cocente e come ogni giorno, assaggio al volo per Tessa e poi et voilà, cotto e Mangiato anche il risotto con taleggio e carciofi.

