Antony di Alessandro Dumas, in onda su rai 5

Non poteva il palinsesto rai non proporre tra le infine opere in onda su rai 5 anche il bellissimo riadattamento di Antony, opera che trae ispirazione da un romanzo dello scrittore francese Alessandro Dumas (padre). La versione di Antony qui proposta è una p.articolare edizione che viene suddifisa in ben cinque atti. Vediamo di cosa parla.

La trama

Nella trama avremo a che fare con personaggi molto sentimentali che sono continuamente protagonisti di amori disperati, di amori inutili. Molti di loro saranno vittime e schiavi dei più radicati pregiudizi della società. Sono queste in fondo le caratteristiche che contraddistinguono come periodo letterale e culturale il romanticismo

La versione proposta nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio è stata curata nei minimi particolari dal regista Giacomo colli. Ad occuparsi della traduzione del copione e dell’adattamento televisivo in un tempo Adolfo Morriconi insieme al regista stesso Giacomo Colli. Per le scene e i costumi al timone c’è Ferdinando Ghelli.

Il cast

Per ciò che concerne invece il xcst, sul palco troviamo accanto a Warner Bentivegna, Emma Danieli, Silvia Monelli, Giuliana Calandra, Edda Valente. Senza dimenticare walter Maestosi, Marcello Bertini, Gerardo Panipucci, Marisa Bartoli, Paolo Todisco. In ultimo ma non per importanza, Francesco Paolo D’Amato, Alberto Amato, Linda Scalera

