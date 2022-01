Ecco chi è Gianluca Cofone, il ‘nano’ più seguito sui social

Gianluca Cofone è un giovane ragazzo di 28 anni originario di Chieri, da un po’ è il ‘nano’ più seguito sui social. Per via della sua fisicità ha dovuto affrontare non poche difficoltà e pregiudizi, oggi però in moltissimi lo amano e gli manifestano affetto e supporto.

Da poco è approdato al cinema nel film Chi ha incastrato Babbo Natale di Alessandro Siani, al fianco di importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Per lui è stata un’immensa emozione, nonostante non fosse la prima volta che recitava sul grande schermo.

In una recente intervista concessa a La Stampa ha rivelato: “Ho già debuttato sul grande schermo, ma mai prima d’ora avevo ricoperto un ruolo tanto importante, al fianco di attori di questo calibro. interpreto l’elfo coreografo incaricato di insegnare a ballare a Christian De Sica, che nel film è Babbo Natale. È stato un onore poter lavorare al suo fianco. È di una simpatia travolgente, tanto che ho faticato non poco a rimanere serio sul set”.

Gianluca Cofone ha poi aggiunto: “Ho sofferto molto l’anno della pandemia dal punto di vista lavorativo ed umano; mai avrei pensato di poter ricevere la chiamata di Siani, disse di volermi affidare a tutti i costi un ruolo importante nel film e ha tenuto fede alla promessa anche dopo aver scoperto che avevo contratto il Covid a ridosso dell’avvio delle riprese. Ha aspettato 24 giorni perché mi negativizzassi“.

Da piccolo le continue battute sul suo aspetto lo ferivano molto, ma ha potuto contare sulla vicinanza e il sostegno della sua famiglia. Con il tempo è riuscito a farsi conoscere e ha subito riscosso molto successo sui social, lui stesso ha detto: “I miei video hanno riscosso sin da subito un grande successo e ho capito che questa sarebbe diventata la mia strada leggendo i commenti affettuosi di quanti condividono il mio problema. Mi chiedevano come potessi sopportare gli sfottò degli haters, dove trovassi la forza di mettermi in gioco malgrado tutto”.

Gianluca Cofone sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

