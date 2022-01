Cotto e Mangiato ricetta del 26 gennaio 2022: cavolfiori con patate e olive

il cavolfiore è la verdura di questo periodo. Tessa ci propone una ricetta in cui lo trasforma in contorno. Nella sua cucina di Cotto e Mangiato ha preparato infatti cavolfiore con patate e olive. Vediamo insieme come si prepara, ricordando che il cavolo è forse tra le verdure più salutari in assoluto che non si può escludre dalla nostra dieta.

La ricetta

Per preparare questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

250 grammi di cavolfiore

250 grammi di patate

4 pomodri secchi sott’olio

mollica di pane

olio

peperoncino

olive nere

Procedimento

Taglia il cavolo a cimette e metti in una pentola a pressione. Taglia anche le patate a tocchetti e metti nella stessa pentola. Cuoci insieme per non più di 7-8 minuti. Intanto tagliuzza i pomodori e metti da parte. Prendi una padella, soffriggi olio e peperoncino quindi aggiungi la mollica di pane sbriciolata per tostarla leggermente. Togli la mollica dalla padella e in quella stessa padella fai saltare cavoli e patate con olio extravergine d’oliva. Aggiungi le olive nere, dunque i pomodorini. Cuoci a fuoco vivace e in ultimo aggiungi anche la mollica sbriciolata. Ed ecco che il contorno gustoso sarà pronto. Come sempre nella cucina di Tessa Gelisio è tutto Cotto e Mangiato.

