Lezioni di persiano: la storia vera e la spiegazione del film

Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:30, andrà in onda il film ‘Lezioni di persiano’, pellicola del 2020 diretta dal regista Vadim Perelman che ha già realizzato alcune opere di livello come ‘La casa di sabbia’ e ‘Davanti agli occhi’.

Il film, co-prodotto tra Russia e Germania, è ambientato negli anni terribili della Germania nazista e della Seconda Guerra Mondiale, con un occhio particolare alla tragedia dell’Olocausto. Nel cast troviamo attori come Nauhel Perez Biscayart, Lars Eidinger e Jonas Nay.

Biscayart interpreta il ruolo di Gilles, un giovane ebreo che riesce ad evitare l’esecuzione da parte dei nazisti spacciandosi per persiano. Tuttavia, il libro che mostra ai nazisti per salvarsi la vita era stato appena scambiato con un altro ebreo per un panino. Gilles viene allora mandato in un altro campo di prigionia, dove finisce sotto la protezione di un ufficiale tedesco che vuole imparare il persiano per trasferirsi a Teheran una volta terminato il conflitto.

Gilles non potrà fare altro che insegnare una lingua inventata all’ufficiale: con il passare dei giorni il giovane riesce in quell’impresa che in un primo momento pareva disperata.

Il film si basa sulle vicende raccontate nell’opera ‘Erfindung einer Sprache – Invenzione di una lingua’ di Wolfgang Kohlhaase: proprio l’autore ha confermato di essersi ispirato alla storia vera di un uomo, ma precisando che nemmeno lui conosceva il nome di questo individuo.

