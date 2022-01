GF Vip, Jessica Selassié e Barù ai ferri corti? Lei è stufa dei suoi doppi sensi

Nelle ultime ore Jessica Selassié appare piuttosto stanca delle continue battutine piccanti di Barù sulla sua sfera sessuale

Jessica Selassié e Barù hanno attirato parecchi telespettatori, tanto che hanno creduto che tra i due potesse nascere qualcosa di più di un’amicizia. A quanto pare, però, le cose starebbero andando in maniera diversa: il concorrente del GF Vip 6 dalle origini nobili ha ammesso di non essere interessato né a Jessica e né nessun’altra concorrente, facendo vacillare i sostenitori della ship “Jerù”. Tuttavia, Barù non risparmia battutine a doppi sensi per Jessica relativa alla sua mancanza di rapporti sessuali e alla sua continua ricerca di un partner. La ragazza però ha confidato a Lulù, Miriana e Nathaly di essere stufa dell’atteggiamento dell’uomo nei suoi confronti.

Che cosa ha detto Barù a Jessica Selassié?

Jessica Selassié ha raccontato che quando è uscita dalla doccia, Barù ha continuato a scherzare sulla suo bisogno di attenzione, di affetto e di trovarsi un po’ spaesata a rapportarsi con l’altro sesso. “Se avessi le carte dei tarocchi saresti il deserto del Sahara” questa è una delle tante battute che Barù ha fatto a Jessica, rimasta piuttosto imbarazzata.

Battute che non sono piaciute a Miriana Trevisan, che dopo aver ascoltato Jessica, è andata a confrontarsi direttamente con Barù. L’ex showgirl di Non è la Rai ha messo alle strette l’uomo chiedendole che cosa prova per la principessa. Trevisan ha inoltre spiegato che la ragazza non ha preso bene le sue battute spinte, poiché ha provato un forte imbarazzo. Barù ha infine spiegato di essere dispiaciuto per la reazione di Jessica e ha confidato che si trova piuttosto bene con lei. Insomma, cosa accadrà tra loro? Riusciranno a chiarire?

I telespettatori furiosi per le battute di Barù su Jessica

Nel frattempo però le battute di Barù su Jessica hanno fatto infuriare i telespettatori, che si sono riversati con diversi commenti su Twitter. “L’ enorme pazienza di jessica selassié nel non rispondere a quelle battute di m**a” ha scritto qualcuno indignato.

l’enorme pazienza di jessica selassié nel non rispondere a quelle battute di merda — giulia (@gabrielsniceass) January 22, 2022

