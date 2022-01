NonSolo.Tv intervista la modella Sara Mendicino: “Sono testarda ma dolce. Reality? Parteciperei perché sono competitiva”

Sara Mendicino, calabrese con un’esperienza a Miss Italia Calabria. Modella e studentessa ha raggiunto quasi 30mila followers su Instagram. Segni particolari: la classica bellezza mediterranea. La redazione di NonSolo.Tv l’ha contattata per conoscerla meglio attraverso un’intervista.

Chi è Sara Mendicino? Quali sono i suoi valori? I pregi e i difetti?

“Sono una ragazza semplice, acqua e sapone infatti non amo molto truccarmi; quello che preferisco più di me è la mia sincerità, infatti sono molto schietta e riesco sempre a dire quello che penso.

Il mio è un carattere un po’ particolare: sono testarda e molto determinata, se voglio realizzare una cosa la faccio sempre e se ho un obiettivo da raggiungere non mollo finché non l’ho ottenuto. Credo molto in quello che faccio, crederci mi dà la forza di andare avanti. Penso che sia difficile tenermi testa ma sono anche molto dolce e romantica.

Ciò a cui tengo di più è la mia passione, e i valori che ci sono nella mia famiglia; senza la quale non sarei la stessa”.

Cosa ti ha spinto a intraprendere il cammino da modella?

“Tutto è iniziato per caso, perché da piccola sono stata scelta per una pubblicità della Giochi Preziosi. Da lì sono arrivate tante richieste nel settore moda, da questo ho capito e non nascondo che amo stare al centro dell’attenzione e che si parli di me. Come dicevo prima sono sempre sincera ed è giusto dire la verità”.

Avendo 30 Mila followers come ti fa sentire?

“Sono sempre stata me stessa e sono contenta che mi seguono per quella che sono. Spesso purtroppo non mancano giudizi e pregiudizi, l’invidia è una brutta bestia, ma non mi ha mai importato di questo. Sicuramente avere un grande seguito su Instagram è più impegnativo, ma sono sempre rimasta la ragazza semplice, adoro chi raggiunge i suoi obbiettivi senza criticare gli altri”

Hai un obiettivo da questo punto di vista come followers?

“Non reputo fondamentali i social nella mia vita, ovviamente ci sono e li utilizzo sfruttandoli al meglio per la crescita della mia immagine, sarei ipocrita a dire che non mi piace condividere foto e storie. Sicuramente mi piacerebbe aumentare sempre di più il numero dei miei followers”.

Rischi e pregi del mondo social?

“I social offrono varie opportunità una tra questi nel caso mio specifico è quella di dare la possibilità a giovani ragazze di ispirarsi ad un determinato look, oltre a questo in periodo di pandemia ci ha permesso di condividere la quotidianità e di restare in contatto con il mondo. Ma come in ogni cosa c’è sempre il rovescio della medaglia perché purtroppo i social spesso fanno da megafono ad una realtà filtrata mostrando il meglio di sé con i soli pregi mettendo in secondo piano l’autenticità”.

Come tieni in forma il tuo fisico?

“Una giusta alimentazione e palestra, ma non manca mai qualche peccato di gola”.

Cosa vuoi trasmettere con i tuoi scatti?

“Ogni scatto è diverso, non saprei dirti esattamente cosa cerco di trasmettere attraverso i miei scatti, non ci ho mai pensato veramente. Penso di essere io, tutto qui”.

Cosa ti senti di dire sul tema del body shaming?

“Mi sento di dire che è importante amare e accettare i cambiamenti del proprio corpo, non importa chi sei o cosa fai, non bisogna soddisfare nessuno per avere successo. A chi vive questo problema suggerisco di avere il coraggio di chiedere aiuto, perché nessuno deve vergognarsi nel farlo”.

Parteciperesti mai ad un reality?

“In realtà ho già avuto delle proposte e ci sono dei progetti in corso. Comunque parteciperei perché sono molto competitiva”.

Quali sono i tuoi sogni e i tuoi progetti?

“Ho alcuni progetti in testa, una tra questi essere felice, sposarmi e avere dei bambini”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui