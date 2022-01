“Odia le donne, è gay”: bufera su Nathaly Caldonazzo. A chi si riferisce?

Bufera su Nathaly Caldonazzo all’interno del Grande Fratello Vip 6 per alcune affermazioni effettuate dalla concorrente del reality show nelle scorse ore. Potrebbe scoppiare un’accesa polemica se le parole pronunciate dalla showgirl arrivassero all’orecchio del diretto interessato con cui, Caldonazzo, non sembrerebbe avere instaurato un legame solido dentro la casa più spiata d’Italia. Se, inizialmente, la soubrette aveva preso la questione in modo sereno, le frasi che ha utilizzato appaiono molto forti e pesanti nei riguardi del compagno d’avventura.

Le parole di Nathaly contro Barù

Nathaly Caldonazzo era stata attaccata da Barù qualche giorno fa. Il gieffino aveva affermato: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. L’inquilino del loft di Cinecittà non ha un giudizio positivo nei confronti della donna. La situazione fra i due potrebbe divenire ancor più incandescente nella puntata che andrà in onda venerdì 28 gennaio 2022. La showgirl, nel corso di un dialogo con Miriana Trevisan, ha pronunciato parole molto pesanti contro Barù: ““Il fatto è che secondo me lui è gay sotto sotto. Se odi così tanto le donne, anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co***i. Parlare male e farlo in continuazione, non te lo permetto più. Per me puoi anche andare a fanc***. Con lei è pesante, con me idem, adesso basta perché hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”.

La soubrette non ha concluso con queste parole e, anzi, ha continuato a parlare di Barù con Miriana Trevisan: “Fa battute pesanti e maleducate contro di noi, non dovremmo parlargli in questi giorni. A noi dà molto fastidio, ignoriamolo così possiamo togliergli il potere”. La 49enne campana non è sembrata essere sulla stessa linea della compagna d’avventura: “Alcune battute che fa sulle donne le ho sentite, erano però tutte goliardiche. L’avevamo pensato un po’ tutti che fosse omosessuale, ma per me no, non lo è. Se fa battute pesanti, invece sbaglia”.

Nathaly parla di Soleil

Nathaly Caldonazzo, nei giorni passati, si è allontanata anche da Soleil: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice. “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”.

