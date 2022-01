I babysitter: trama completa, cast e comparse del film

Questa sera, in seconda serata, alle ore 00.20, andrà in onda su Italia 1 il film ‘I Babysitter’, diretto dal regista Giovanni Bognetti. Il film commedia, uscito nel 2016, è un remake della pellicola francese ‘Babysitting’ (2014), con Philippe Lacheau.

Nel cast della versione italiana compaiono invece Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Andrea Pisani, assieme a Diego Abatantuono, Giuseppe Catania, Francesco Facchinetti e Bruno Gambarotta.

Il capo di Andrea, interpretato da Francesco Mandelli, gli chiede di fare da babysitter al figlio mentre lui è in viaggio con sua moglie per lavoro. Il giovane è particolarmente impacciato e non può far altro che accettare il compito, nonostante l’impegno cada proprio nel giorno del suo compleanno. Mentre si trova nella casa del suo capo con il bambino, arrivano i suoi amici Aldo e Mario per organizzare la festa di compleanno in suo onore.

Il giorno dopo il capo di Andrea troverà la casa a soqquadro e nessuna traccia né del babysitter né tantomeno di suo figlio, ma su una videocamera ci sono le riprese di ciò che è accaduto.

I vari siti di cinema hanno assegnato al film voti tutto sommato sufficienti, definendolo “divertente” e “leggero”. La pellicola ha incassato oltre 1 milione e 300.000 euro. Tra gli altri attori che compaiono nel lungometraggio ci sono anche Simona Tabasco, che veste i panni di Sonia, e Francesca Cavallin, che invece interpreta il ruolo di Marta.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui