Matrimonio a prima vista, quando va in onda e chi sono i single

Il programma Matrimonio a Prima vista torna su Real Time: ecco i nomi dei partecipanti single

Matrimonio a Prima vista è uno dei programmi più attesi del 2022, tanto che hanno deciso di registrare due stagioni nell’arco dell’anno. Ma quando andrà in onda? Stando a quanto annunciato da Tv Blog, l’ottava stagione è già disponibile su Discovery + dal 26 gennaio 2022. Sono già state anticipati i nomi dei single partecipanti e quelli degli esperti che hanno scelto le coppie prese in “esame”. Dopo cinque settimane di convivenza, si vedrà quale delle tre coppie sarà destinata a durare o a scoppiare.

Data d’inizio e nomi esperti di Matriomonio a Prima vista

La data di partenza di Matrimonio a Prima vista 8 sarà venerdì 18 febbraio in prima serata, anche se non sono esclusi cambiamenti per la programmazione. Confermati invece per gli esperti il sociologo Mario Abis e la psicoterapeuta Nada Loffredi e l’esperto di comunicazione Andrea Favoretto, già nel cast della scorsa stagione del format.

Matrimonio a Prima vista: chi sono i single?

Antonio, 29 enne di Castri di Lecce. Nella vita è un rappresentante e ha un ottimo rapporto con la famiglia, sopratutto con la sorella. Tra le sue passioni c’è l’equitazione e passare il tempo con gli amici.

Gianluca, 30 enne di Nichelino, in provincia di Torino. E’un imprenditore e gestisce l’azienda di famiglia che realizza porte d’interno. Ha un fratello e una sorella ed è molto legato a loro. Tra i suoi hobbies, c’è la pesca, il ballo caraibico, il bricolage e andare a cavallo. Ama inoltre lavorare il legno.

Mattia è il terzo single e ha 34 anni. E’ originario di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza ed è un libero professionista specializzato nella manutenzione d’ìmpianti elettrici a bassa tensione. Ama il suo lavoro ed è appassionato di viaggi avventurosi in cui si cammina con lo zaino sulle spalle. E’ una persona ottimista e amante della salsa cubana e dello sport. Inoltre, si dedica agli allenamenti in casa per mantenersi in forma.

La prima single è Giorgia. Ha 27 anni e viene da Mondovì, in provincia di Cuneo. Nella vita è un’impiegata ed è laureata in giurisprudenza perché voleva diventare avvocato, ma ha lasciato il praticantato. E’ molto legata a sua madre e ama camminare e nuotare.

La seconda Giorgia, invece, ha 28 anni ed è originaria di Rieti. E’ un tecnico di circolazione extracorporea e lavora in ospedale. E’ molto legata alla sua famiglia e alle amiche, con le quali preferisce fare delle uscite in campagnia. La sua passione? Andare allo stadio per tifare Juventus.

E infine c’è Cristina. Ha 30 anni e viene da Capriolo, in provincia di Brescia. Attualmente, è inoccupata e ha studiato giurisprudenza ma non ha abbandonato gli studi. Ha svolto diversi lavori e ora si sta focalizzando sul suo percorso di personal trainer. E’ figlia unica e ha perso entrambi i genitori. Sogna di costruire una famiglia. Ha una cagnolina di nome Olivia e tra le sue passioni, ci sono lo sport e i viaggi.

