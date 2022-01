“Tutto programmato”: Lulù pensa ad una incredibile protesta nella diretta di venerdì

L’argomento relativo al triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sta cominciando a stancare. Anche all’interno del Grande Fratello Vip 6 sono iniziate le lamentele relative alla continuità con la quale si affronta il tema riguardante le due gieffine e l’attore emiliano. Scendendo nei particolari, Lucrezia Selassié, mentre dialogava con Federica Calemme e Sophie Codegoni ha espresso il proprio pensiero e quanto è stufa del fatto che per la maggior parte delle puntate si parla dei tre personaggi. La principessa etiope ha anche lanciato la proposta di ribellarsi e chiudersi in camera.

Lulù stanca del triangolo Soleil-Alex-Delia

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa”, ha detto Lucrezia Selassié e Federica e Sophie. La principessa ha poi continuato: “Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più”.

Lulù: “Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima”

Lucrezia Selassié è un personaggio che ama esprimere i propri pensieri in modo diretto e schietto. Anche per questo motivo si è lasciata andare con Federica Calemme e l’ex tronista di Uomini e Donne. Continuando ad evidenziare la sua stanchezza in riferimento all’argomento Delia Duran-Soleil Sorge-Alex Belli, ha affermato: “Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava – ha aggiunto Lulù – fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”.

