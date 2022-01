Cotto e mangiato ricetta del 27 gennaio 2022: timballo funghi e carciofi

Stanco del solito riso? Tessa gelisio ha proposto oggi una ricetta alternativa, a base di verdure e formaggio. Si tratta del timballo funghi e carciofi, ovviamente con un ingrediente d’eccezione: lo zafferano. Vediamo insieme la preparazione.

La ricetta

Per prima cosa, andiamo a vedere gli ingredienti necessari per questa ricetta:

200 grammi di funghi

400 grammi di riso

Vino bianco

Brodo vegetale

2 bustine di zafferano

Olio

Aglio

6 carciofi

Burro

Formaggio grattugiato

Pangrattato

200 grammi di Taleggio

Procedimento

Per prima cosa affettare i funghi. In una padella mettere a soffriggere olio e aglio poi trifola i funghi. Da parte, in un’altra padella, metti sempre a soffriggere olio e aglio e cuoci anche i carciofi. Mentre le due verdure vanno a cottura, tosta il riso asciutto in pentola, poi sfuma con vino bianco e all’occorrenza aggiungi anche il brodo. Versa lo zafferano e qualche noce di Burro e porta il risotto a cottura. Quando tutto sarà pronto, prendi una terrina, imburr e metti il Pangrattato. Fai prima lo strato di riso, poi versa funghi e carciofi, tagliuzza il taleggio e metti il formaggio grattugiato. Coprire con altro riso, completamente la pirofila con Pangrattato, formaggio grattugiato e qualche fiocco di burro. Infornata a 180 gradi per 20-25 minuti.

