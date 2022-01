Chi è Viviana Vizzini la ‘supplente’ di ‘Avanti un Altro’?

Nel programma targato Mediaset ‘Avanti un Altro‘ condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha fatto il suo ingresso Viviana Vizzini nel personaggio della supplente sensuale. Viviana è conosciuta principalmente per aver conquistato la fascia di Miss Universo Italia nel 2020. Ora, su Instagram, vanta oltre 400mila followers la new entry del salottino della trasmissione che va in onda su Canale 5 alle 18:45.

Biografia di Viviana Vizzini

Viviana Vizzini è nata nel 1993 e vive a Milano per motivi di lavoro ma ha origini siciliane. È molto legata ai suoi due fratelli di nome Simone e Giovanni e in generale a tutta la sua famiglia. Inoltre, ha un rapporto molto stretto con il papà.

A livello di studi, la bellissima ragazza si è diplomata in ragioneria e sta conseguendo la laurea in Scienze della Comunicazione e Marketing Digitale presso l’Università Telematica E-Campus. Oltre a studiare ha modellato per diversi marchi ed è una stilista.

Si è trasferita a Milano proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda. Ha iniziato a sfilare all’età di 16 anni, affermandosi rapidamente nel mondo della moda (ha posato per Victor Kenzo), viaggiando e scoprendo culture da tutto il mondo.

Viviana incoronata Miss Universo Italia

Viviana Vizzini fu incoronata Miss Universo Italia nel 2020, in una kermesse che si svolse con discrezione e, soprattutto, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza a causa della pandemia da Coronavirus che sta caratterizzando la quotidianità dal 2019.

La celebrazione si è svolta, precisamente, il 21 dicembre 2020. Parteciparono partecipato 36 bellissime giovani italiane ed a ricevere la corona fu proprio Viviana Vizzini, neo volto di ‘Avanti un Altro’. L’evento fu trasmesso sul canale Gold TV.

Viviana a Uomini e Donne

Viviana ha partecipato al dating show ‘Uomini e Donne‘ di Maria De Filippi.

Nello specifico ha corteggiato prima Lorenzo Riccardi, influencer, imprenditore e opinionista televisivo originario di Milano e poi Luigi Mastroianni. Il primo, si è fatto conoscere per la sua simpatia e la sua spontaneità diventando uno dei volti più amati del programma TV. Il percorso di Viviana nella trasmissione, però, finisce prima del previsto.

