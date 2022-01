Chi sono Ana de Armas e Lorenza Izzo, le sensuali e diaboliche attrici di Knock Knock?

Questa sera, alle ore 21:05, su Canale 20, va in onda il film Knock Knock, uscito nel 2015 e diretto (e prodotto) da Eli Roth. Il lungometraggio è il remake del film Death Game del 1977.

Il protagonista è l’architetto Evan Webber, interpretato da Keanu Reeves, che si ritrova a passare un weekend da solo in casa mentre sua moglie e i suoi figli sono in gita in spiaggia. La sera, sotto una pioggia battente, bussano alla sua porta Genesis e Bel, due ragazze che stanno cercando una festa ma che non riescono a comunicare con nessuno.

Dopo aver rintracciato l’indirizzo giusto, Evan chiama un taxi per le ragazze, che arriverà in 45 minuti. Ma in questo tempo l’architetto verrà sedotto dalle due sensualissime giovani: per lui comincerà un vero e proprio incubo.

Genesis e Bel sono interpretate da Ana de Armas e Lorenza Izzo. La prima è un’attrice cubana di 34 anni che si è fatta notare in molti film negli ultimi anni, tra cui Blade Runner 2049, Cena con delitto, Sergio, I segreti della notte, The Informer e l’ultimo No Time to Die, uscito nel 2021. Di recente ha avuto una relazione sentimentale con Ben Affleck, conclusasi a gennaio 2021.

Lorenza Izzo è un’attrice cilena 33enne di origine italiane da parte di suo padre. Ha cominciato come modella per poi virare sul cinema: oltre a Knock Knock, l’abbiamo vista anche in film come The Green Inferno e Il Mistero della Casa del Tempo (sempre con regista Eli Roth), La vita in un attimo e C’era una volta a… Hollywood. Lorenza Izzo ha recitato di recente anche in alcuni episodi delle serie TV Penny Dreadful e Hacks.

L’attrice aveva sposato proprio Eli Roth nel 2014, ma i due hanno divorziato nel 2018.

