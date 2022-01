NonSoloTv intervista l’influencer Alessia Spagnulo: “Mi piacerebbe recitare al fianco di Can”

Chi è Alessia Spagnulo?

Alessia Spagnulo è una modella con oltre 200mila followers su Instagram. Nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, e cresciuta a Tossicia, nel Teramano. Nel 2018 ha partecipato al concorso Miss Italia con Marsupio. Mamma di Chloé, Alessia è molto attiva sui social. La redazione di NonSolo.Tv l’ha contattata per conoscerla meglio attraverso un’intervista.

Alessia si è innanzitutto definita una madre che mette al primo posto la famiglia e le amicizie. L’influencer ha svelato che avrebbe molto piacere a partecipare ai reality show, in particolare l’Isola dei Famosi perché a stretto contatto con la natura.

Inoltre, la modella ha evidenziato di sognare di recitare in serie tv dal genere drammatico.

Non segue una dieta precisa ma tiene in forma il suo fisico andando in palestra.

Di seguito il video dell’intervista con Alessia Spagnulo.

