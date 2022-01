Cotto e Mangiato, ricetta del 28 gennaio 2022: biscotti all’arancia

Pronta per la ricetta dolce di oggi? Come sempre troviamo Tessa Gelisio pronta a darci il suo supporto e a farci vedere con simpatia la preparazione dei migliori piatti. Nella Cucina di Cotto e Mangiato oggi si parla di biscotti all’arancia.

La ricetta

Per la preparazione di questi biscottini, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

succo di 1 arancia

Bucci grattugiata di due arance

100 grammi di zucchero

1 uovo

100 grami di olio di semi

lievito per dolci

300 grammi di farina

zucchero semolato

Procedimento

Come prima cosa, premi un’arancia. In una ciotola da parte grattugia le bucce d’arancia, poi versa zucchero e uova nella ciotola e monta tutto insieme. Aggiungi l’olio di semi e il lievito, dunque adagio comincia ad accorpare la farina. Inizia a lavorare con le mani, fino a formare un panetto, per almento venti minuti. In una vaschetta versa lo zucchero semolato, in cui andrai a passare le palline ottenute dal panetto. Una volta finito tutto l’impasto e aver formato tutte le palline zuccherose, metile su una teglia foderata con carta forno e metti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. I biscotti vanno sfornati quando sono dorati ma non troppo: adatti per un tè o a colazione, sfornati e mangiati.

