Giuliano Ferrara ricoverato dopo un malore, come sta?

Il giornalista si trova all’ospedale Misericordia di Grosseto, per un infarto che l’ha colpito ieri sera: ecco le sue condizioni

Giuliano Ferrara è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo aver avuto un infarto dovuto a problemi cardiovascolari. Secondo i medici, le sue condizioni sono gravi ma stabili e ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata.

Il giornalista ha avuto un malore nella serata di giovedì mentre si trovava a Scansano, in provincia di Ferrara, luogo in cui ha un’azienda agricola dove trascorre la maggior parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Trasportato in urgenza in ambulanza all’ospedale di Grosseto, è stato sedato. Al momento non ci sono conferme se sia già stato sottoposto ad un’operazione di angioplastica.

Nel frattempo sui social sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da parte di numerosi politici e personaggio dello spettacolo. “Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza!” ha commentato l’ex premier Giuseppe Conte su Twitter.

Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 28, 2022

“Un grande in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. Forza” ha cinguettato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 28, 2022

“Forza elefantino, rialzati. Ho tanta voglia di litigare” ha scritto su Facebook un solidale Vittorio Sgarbi a Ferrara nonostante i loro continui battibecchi in tv.



