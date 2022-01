La scuola delle mogli, in onda su Rai 5

Opera del 1662, La scuola delle Mogli andrà in onda nel sabato pomeriggio di Rai 5. Viene proposta la versione andata in scenza presso il Teatro Stabile di Genova. La regia dello spettacolo è di Marco Sciaccaluga.

Il cast

Nel cast vedremo Eros Pagni nel ruolo di Arnolfo, Alice Arcuri nel ruolo di Agnese, Roberto Serpi nel ruolo di Orazio. Alain è Roberto Alinghieri, Giorgina è Mariangeles Torres, Crisaldo è Federico Vanni. Infine, Marco Avogadro nei panni di Enrico, Massimo Cagnina nei pann di Oronte, Pier Luigi Pasino è un notaio.

La trama

il protagonista della storia è il misogino Arnolfo che mostra la sua grande sfiducia nelle donne in un modo perverso e feroce. In un momento di sconforto racconta all0amico Crisaldo che 14 anni prima approfittando della miseria di una madre, ha preso una bambina di quattro anni, Agnese, l’ha fatta rinchiudere in convento per tenerla lontana da istruzione e società. Nella sua visione, meglio una moglie ingenua e sciocca che una consorte bella e intelligente. Alla maggiore età la giovane Agnese diventa sua moglie. Ma le cose non andranno proprio come voleva Arnolfo. Alla ragazza basterà un solo sguardo giovane Orazio per vedere nascere in lei la necessità di conoscere e di imparare. E a nulla valgono gli impedimenti dell’ostinato Arnolfo, al quale l’ignaro Orazio confessa via via tutti i suoi progetti di felicità.

