Oroscopo di Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio, previsioni della settimana

Il mese di gennaio ormai concluso, fa posto a febbraio. Vediamo quindi cosa ci hanno riservato le stelle per questa settimana, ovviamente con l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco le previsioni segno dopo segno.

Ariete

Qualcuno dei nati sotto al segno dell’ariete vuole stare solo. Hai allontanano qualche persona dalla tua cerchia, dicendo tutto quello che non ti piace. Sei alla resa dei conti.

Sul lavoro, si va verso un anno che sarà pieno di sorprese, importanti novità anche part-time o cambiamenti negli studi e in certi progetti entro primavera.

Toro

La Luna ti sorride questa settimana, quindi tutto in rosa per te. Hai bisogno di uno scossone, di provare nuove sensazioni. Approfitta che avrai durante il mese di febbraio il favore di Venere.

Nel lavoro, dopo la situazione del 2021, si potrà recuperare. In ogni caso bisogna guardarsi intorno visto il periodo propizio.

Gemelli

Non hai più Venere contro e puoi guardare positivamente all’amore. Ricorda di scegliere sulla base delle tue necessità. Hai meno tormenti e più probabilità di vedere andare una storia in porto.

Per il lavoro sarà Marzo il mese del grande recupero, ma Febbraio apre la strada. Chi è rimasto un po’ chiuso dovrà diminuire le distanze.

Cancro

C’è un cielo particolare per te molti dubbi in amore. Dubbi presenti soprattutto nelle coppie solide. Occhio a pettegolezzi e a chiacchiere.

Nel lavoro avrai sempre addosso l’invidia. Occhio a queste dicerie cattive che a volte creano più problemi di una mancanza d’amore o di un contatto interrotto.

Leone

Sarebbe meglio iniziare a prestare più attenzione ai rapporti. Sei molto teso, agitato e stanco. Per fortuna però hai Venere e Marte dalla tua parte, quindi datti da fare ad amare.

Occhio alle questioni economiche e lavorative, ci sono progetti da ridiscutere e probabilmente devi metterti in gioco anche su altri settori. E’ giunto il momento della rivalsa.

Vergine

Hai Venere in transito e la Luna che ti sorride. In questo modo troverai la soluzione ai tuoi problemi e la giusta serenità in amore dopo tanti dubbi. Per i single nuove conoscenze.

Nel lavoro, chi vuole vivere una bella esperienza senza difficoltà, è questo il momento giusto per lanciarsi.

Bilancia

Avrai molti dubbi in questa settimana. Ci sono delle situazioni che vanno chiarite. Fai attenzione se convivi, ci sono nuovi orizzonti che si aprono.

Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche conflitto ma non per colpa tua, probabilmente hai a che fare con una persona un po’ folle o con un gruppo con cui non è facile convivere

Scorpione

Hai fatto e farai delle scelte sentimentali importanti, che ti porteranno a vivere grandi emozioni. E in effetti sarà una settimana positiva piena di belle Sensazioni.

Nel lavoro tutto è tranquillo. Ci sono novità solo in amore. Anche perché Venere inizia un transito morbido e interessante, spazio dunque alle conoscenze e agli incontri se il cuore è rimasto solo per troppo tempo.

Sagittario

Non riesci ad uscire dalla tua intimità di casa. Questo perché vieni da un passato movimentato che ti ha fatto male. Eppure il tuo cuore ha voglia di vivere belle emozioni.

Nel lavoro, le stelle evidenziano la vostra grande capacità di azione: per indole hai voglia di nuovi spostamenti. Sarebbe un peccato chiudersi in casa, sono in arrivo belle novità.

Capricorno

Sei un inguaribile rinnovatore. Quando fai dei passi, calcoli tutto nel minimo dettaglio. Tieniti pronto che un sogno sta per avverarsi

Nella situazione professionale, a volte serve cambiare lavoro o stile di vita. Alcune scelte potrebbe cambiare soci, negli ultimi mesi qualcuno avrebbe già potuto farlo.

Acquario

Hai voglia di novità da ofni fronte nella tua vita. Occhio solo che in amore rischi di guastare tutto. Se vuoi continuare una relazione farai di tutto per non interromperla.

Nel lavoro, non è da escludere che qualcuno possa chiudere una collaborazione e riprendere qualcosa che non faceva da tempo.

Pesci

Hai Venere contro eppure ti impegni affinché tutto vada nel modo corretto. Avrai una situazione favorevole all’inizio del mese.

Occhio sul lavoro, magari per qualche contesa aperta. Perdona qualche bugia, mentre tu non hai nulla da nascondere e quindi non hai bisogno di doverti scusare.

