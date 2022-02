Rihanna è incinta, chi è Asap Rocky il padre del suo primo figlio?

La cantante e influencer è in dolce attesa del suo primo figlio: ecco chi è il papà Asap Rocky

Cicogna in arrivo per la cantante Rihanna. L’annuncio, dopo una smentita apparsa insolita, è arrivato su Instagram dalla pop star originaria delle Barbados. Futura mamma all’età di 33 anni, la cantante è apparsa raggiante con il pancione accanto al compagno Asap Rocky.

Chi è Asap Rocky, compagno di Rihanna?

Rakim Athelaston Mayers, in arte Asap Rocky, è un cantate e musicista nato a New York il 3 ottobre 1988 ma è originario delle Barbados (stesse origini della compagna Rihanna). Fin dall’infanzia, ha frequentato il quartiere di Harlem, dal quale si è ispirato per i suoi brani. Infatti, si è appassionato alla musica a 8 anni, iniziando a rappare con grandi artisti del calibro. Ha inoltre affrontato un dramma famigliare: suo padre è stato arrestato per spaccio di droga e suo fratello è stato vittima di un omicidio.

Si è trasferito a Manhattan e poi si è stabilito nel New Jersey per iniziare a condurre una vita più tranquilla. Il suo nome d’arte Asap ha diversi significati ed è nato grazie ad una band che aveva fondato nel 2007. Può significare “lottare e avere successo”, Always Strive And Prosper oppure Assassinating Snitches and Police e Acronym Symbolizing Any Purpose. Il successo arrivò nel 2011 quando iniziò a collaborare con Drake per poi separarsi e procedere la carriera da solista.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stata piuttosto movimentata. E’ stato legato sentimentalmente alla bellissima rapper Iggy Azalea e poi alla modella di Chanel Iman, con la quale ha chiuso una storia d’amore di 2 anni. Dopodiché, ha conosciuto la donna della sua vita: Rihanna. I due si sono incontrati per la prima volta sul lavoro e avevano duettato insieme agli Mtv Awards e in diversi tour. Tra i due era soltato amicizia ma poi l’amore è scoppiato circa 10 anni fa. Si sono fidanzati ufficialmente nel 2020 e oggi i due hanno annunciato di aspettare un figlio: una notizia che all’inizio volevano proteggere gelosamente per discrezione. E’ ancora presto per sapere il mese di nascita e il sesso del nascituro, ma sicuramente verrà comunicato nei prossimi mesi.

