Chi è Dargen D’Amico, Big di Sanremo 2022: curiosità, biografia e discografia

Correva l’anno 2004, o giù di lì.

Il rap non andava per la maggiore, un po’ in tutto lo stivale e specialmente nella mia raggiante città.

Eppure, è l’anno in cui esce una pietra miliare come Mr. Simpatia – che segue di un anno un altro pezzo di storia del genere: Mi Fist.

Per chi non ha vissuto quegli anni (o per chi ha la memoria corta) ricordo come fossero tempi diversi rispetto a quelli attuali: inizano a diffondersi le prime connessioni flat adsl (ché un tempo non si stava connessi 24/24) ma l’universo dei contenuti user generated è ben lungi dal venire.

Non esiste YouTube e a quei tempi ci si affidava alla crassa pirateria: le cassettine erano un lontano ricordo, gli mp3 una avveneristica novità – con la possibilità di conservare decine di tracce in un cd che prima di tracce ne poteva conservare al massima una (singola) decina o giù di lì.

Non uscivano ventimilioni di tracce ogni venerdì e così la longevità di un album s’allungava, come d’altra parte la longevità di un po’ tutto era maggiore – volendo un po’ fare i boomer.

Quante volte posso avere ascoltato nella mia vita Mi Fist?

“Chi legge una mia rima la sottolinea

Chi la sente manda indietro tre volte, dopo continua”

Cantava il Guercio, non ancora Gue Pequeno.

E mandavamo indietro tutto l’album, decine e decine di volte – ché era un capolavoro e ché d’altra prate non è che ci fosse troppo altro (e anche qualora ci fosse stato, era difficile giungesse alle proprie orecchie – a quei tempi).

Una delle tracce di quell’album ‘Tana 2000’ vedeva la presenza di un featuring con un artista che faceva parte dei Club Dogo prima che fossero i Club Dogo.

Dargen D’Amico.

Devo ammetterlo, nella metà degli anni ’00 non apprezzavo troppo il suo extrabeat in ‘Tana 2000’.

Comprendevo (e comprendo ad oggi, riascoltando la traccia che vi propongo di seguito) una minima parte delle sue parole.

Ma apprezzavo la dichiarazione di sicilianità alla fine della sua prima strofa:

“True School Milano

Nonostante siciliano

Precisamente eoliano

Evidentemente italiano”.

A quei tempo, usciva poca roba, dicevamo.

E così mi trovai a cercare gli album precedenti (l’album precedente – ‘3 MC’s al Cubo’, quando i Club Dogo erano i Sacre Scuole) e mi ritrovai in spasmodica attesa per nuove uscite.

I Club Dogo sarebbero usciti nel 2006 con ‘Penna Capitale’ e in quello stesso magico anno che ci avrebbe visto diventare campioni del mondo e in cui si giravano grossi joints papiri usciva anche ‘Musica senza musicisti’, di Dargen D’Amico.

Dargen D’Amico, i suoi album in breve

Album con 23 tracce e pochissimi featuring (due con i 2Fingerz, che avrò modo di apprezzare a loro volta, fino alla sostanziale scomparsa) rappresentò il primo passo verso il mio avvicinamento al culto legato a Dargen, che andò formandosi poco a poco – con l’aumentare dei fan (che non oso pensare quanti saranno dopo questa esperienza sanremese per cui oggi mi trovo a scrivere di lui) e con il susseguirsi degli album.

Con ‘Musica senza musicisti’ iniziai ad apprezzare il senso di Dargen per la metafora e per lo storytelling.

Venero il venerdì e metto sandali

E veste come il Mahatma Gandhi

Mi traccio un’aura sacra intorno

Chi affittava la mia testa prima di me amava i fiori

Mi tappezzo le orecchie con le rose rimaste

Passanti alla finestra, namaste

Gira in sandali e veste come il Mahatma Gandhi

Mi ripeto a furia di rimandi

Come il lato B del mio 45 giri preferito

Da sempre preferisco il lato B di un disco

Perché si sa i lati A sono come i socialisti, i più venduti

Tutti già sentiti e già visti

Inutili al fine di un venerdì come si deve

Piuttosto ovatto le finestre con tende spesse

E ascolto il velluto dei polpastrelli sul cristallo quando si beve

Ed iniziai ad apprezzare di Dargen il fatto che, in un mondo tradizionalmente (e fatemela scrivere ‘sta banalità) machista ed omofobo come quello del rap, mostrasse una sensibilità altra – ben prima del fluido Achille Lauro (che ancora non era apparso sulla scena. Apparirà in versione gangsta, prima di diventare quello noto a livello mainstream).

Passano due anni (ed è ancora il tempo delle poche uscite, con un’attesa enorme per nuovi prodotti) ed esce uno dei miei album preferiti in assoluto.

E’ il 2008 quando esce ‘Di vizi di forma virtù’.

35 tracce, tutte dense di metafore e significato.

Tutte meriterebbero una citazione (e questo post spero vi faccia venire voglia di approfondire la discografia dell’artista siculo-meneghino) ma mi limiterò ad un pezzetto della traccia che dà il titolo all’album e che mette in luce la sensibilità di Dargen:

Ieri un giovane mi ha mandato una mail

Dicendomi: “Non ti ascolto più perché si dice che sei gay”

Figlio mio, sono più frocio io che porto la gonna

O tuo padre che picchia la sua donna?

Il padre mi capisce

Ma il giovane non riesce

Così cerco di spiegarglielo evitando il sesso

Ognuno ha quel che si merita, chi stelle, chi strisce

Quelli come me si accontentano del resto

Altri due anni ed escono, ben dispensati durante l’anno, due EP – ‘D’ parte prima‘ e ‘D’ parte seconda‘ – ed anche in questo caso non saprei che traccia citare, ché tutte meriterebbero di essere ascoltate.

C’è ‘Malpensandoti’, che è forse uno degli storytelling meglio riusciti della storia del rap italiano (e Dio solo sa quante volte ho usato la traccia per far innamorare tanto quelle che i giovani d’oggi chiamerebbe crush, con massime d’altri – senza necessità di rigirarle come guanti).

C’è ‘Perché non sai mai (quel che ti capita)’ che contiene ulteriori perle di saggezza (a partire dal ritornello: “Perché non sai mai quel che ti capita / Fino a che non ti è capitato / E anche quando poi in realtà ti capita / Non capisci mai bene quel che t’è capitato”) e c’è ‘Van Damme (Saddam)’ che racconta il gusto che si può avere per un certo tipo di relazione (che qualche anno dopo avremmo definito tossiche) e che racconta un pezzo di vita mia, di quando stavo con una ragazza capitolina chiamata W per cui presi un po’ troppo alla lettera il testo in questione.

(Me ne pento ancor oggi, W)

Dargen era una delle cose che avevo in comune con la succitata, ma nonostante le nostre strade si seperararono continuai ad ascoltare l’ottimo Dargen.

Uscirà più o meno un album ad anno.

Il visionario ‘Nostalgia Istantanea’, con due tracce (due flussi di coscienza) utilissimi per essere accompagnati nella fase onirica (che in quegli anni, complici i bagordi, era difficile da raggiungere).

‘Vivere aiuta a non morire’, con qualche traccia un po’ più commerciale come ‘Bocciofili’ con Fedez, dove comunque non mancano i colpi di genio linguistico-metaforici che hanno sempre contraddistinto il D’Amico.

‘D’io’, che mi accompagnerà durante l’istanza in Grecia e mi aiuterà a sopravvieere alla tanatofobia che mi ha sempre sovrastato (specie con ‘Io, QUello Che Credo’, che trovai geniale andando con un tasso alcolico sopra la norma per le vie d’Atene).

Ho ascoltato molto meno ‘L’Ottavia’, ‘Ondagranda’ e l’ultimo album uscito nel 2020 – ‘Bir Tawil’, nonostante mi sia stato caldamente suggerito.

Come scritto all’inizio, d’altra parte, la copiosa uscita di album ha ucciso la longevità degli stessi (tant’è che n’è uscito pressoché uno all’anno) e anche la mia capacità di affezionarmi ad ogni singolo prodotto.

E d’altra parte gli anni passano, non ho più contatti con W né con gli amici con cui .

Ma tiferò comunque per Jacopo D’Amico, giunto a Sanremo (a Sanremo!) all’alba dei 41 anni.

E se per caso siete giunti qui per sapere chi è Dargen, di seguito vi propongo un paio di dati personali tratti da qualche pagina internet – remixati per l’occasione.

E se per caso conoscete la ragazza di Roma di cui sopra, ditegli che il mio numero di telefono è sempre lo stesso (e che non mando SMS alla Madonna ché tutti abbiamo una ben gioiosa vita, ma comunque una chiamata me la potrebbe fare va).

Chi è Dargen D’Amico?

Veniamo a noi.

Dargen D’Amico è il nome d’arte sin dai tempi delle Sacre Scuole di Jacopo D’Amico, artista nato a Milano nel novembre del 1980.

Su Wikipedia è definito rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano ed in effetti lo vidi in versione dj svariati anni fa aggratis al Parco degli Acquedotti a Roma in una magnifica serata, quando dinnanzi a lui troneggiava una bandiera NO Tav.

Tra le altre cose, Dargen ha fondato un’etichetta discografica indipendente – Giada Mesi – con cui principalmente si è autoprodotto per anni (oltre ad aver prodotto altri artisti come per esempi Dutch Nazari).

Un po’ cantautatore, un po’ cantautorapper, un poeta e un po’ no – ho letto in giro che gli si attribuisce l’etichetta “emo rap”.

Per certo, l’inclinazione alla narrazione intimista è maggiore rispetto a molti altri artisti del genere, ma emo rap è proprio una definizione der.

Ricordo inoltre che Dargen produceva degli occhiali da sole stilosissimi che non sono mai riuscito a comprare.

Lo appunterò tra le cose da acquistare in futuro, dopo aver verificato se effettivamente li produce ancora.

Per certo, stasera sul palco lo vedremo con indosso un paio di essi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui