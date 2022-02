Chi è Lykke Li, la cantante svedese (presunta) nuova fiamma di Brad Pitt

Nelle ultime settimane è diventata sempre più forte la voce che vuole Brad Pitt in una relazione amorosa con Lykke Li, cantautrice e musicista svedese. Tuttavia, pare che il flirt tra il celebre attore e l’artista nordica sia stato già smentito.

Stando a quanto rivelato da una fonte a Page Six, infatti, i due si sarebbero incontrati un paio d’anni fa ma da allora non si sarebbero più visti. Pertanto, sempre stando alla fonte, Brad Pitt sarebbe ancora single, anche perché il difficilissimo divorzio con Angelina Jolie non è così semplice da superare.

Da parte dei due interessati non è finora arrivata alcuna conferma né smentita, pertanto ad oggi è impossibile sapere con certezza quale rapporto c’è tra Brad Pitt e Lykke Li.

La musicista svedese, che oggi ha 35 anni, ha debuttato nel 2008 con l’album Youth Novels, che ha subito ottenuto un discreto riscontro. La musica di Lykke Li si diffonde anche grazie al cinema e alla televisione: un suo brano, Possibility, fa parte della colonna sonora di The Twilight Saga: New Moon.

Pubblica altri tre album: Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) e l’ultimo in ordine cronologico, So Sad so Sexy, uscito nel 2018. Nel 2016 è entrata a far parte anche del supergruppo Liv, assieme ad Andrew Wyatt e Pontus Winnberg dei Miike Snow, Bjorn Yttling dei Peter, Bjorn and John e Jeff Bhasker.

Proprio con Bhasker l’artista svedese ha avuto una relazione, da cui è nato suo figlio, Dion, che oggi ha 6 anni.

