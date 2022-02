Cotto e Mangiato, ricetta del 1 febbraio 2022: risotto speck e radicchio

Novità da oggi in poi a Cotto e Mangiato. Cambia la sigla della rubrica e Tessa non poteva non ospitare per l’occasione nella sua cucina il creatore della nuova musica. In sua compagnia quindi ha deciso di prepararci, sulle note della nuova melodia, un gustoso risotto speck e radicchio.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta, abbiamo bisogno di specifici ingredienti, ovvero:

200 grammi di radicchio

200 grammi di speck

Brodo vegetale

1 cipolla

200 grammi di riso

Formaggio Grattugiato

Olio eVo

Procedimento

Partiamo con la cottura del radicchio. In una pentola con olio soffriggere la cipolla quindi tre quarti dello speck. Fare rosolare poi aggiungere il radicchio. Sfumare con vino bianco e far cuocere, allungando con un poco d’acqua se si asciuga troppo. Da parte in una padella crocca il resto dello speck che useremo per guarnire. In un’altra pentola comincia a tostare il riso. Aggiungi i fiocchi di burro e llunga con brodo dove necessario e fai cuocere come si deve. Quando radicchio e speck saranno cotto accorpa al brodo e continua la mantecatura. A piacere aggiungi abbondante formaggio grattugiato e fai asciugare il risotto (deve essere cremoso e non acquoso). Quando sarà pronto, versa in un piatto e decora con lo speck prima crociato. Ed è cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui