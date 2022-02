Chi sono José e Alice, i due figli di Amadeus avuti da due matrimoni?

Amadeus sta conducendo la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva per quello che è ormai uno dei volti più noti (e apprezzati) della televisione italiana. Della sua carriera artistica e professionale si conosce ormai praticamente tutto e i fan di Amadeus sanno anche diversi dettagli della sua vita privata, a cominciare dal suo rapporto con l’attuale compagna di vita, Giovanna Civitillo.

Proprio dall’amore con Giovanna è nato il secondo figlio di Amadeus, José Alberto, mentre la primogenita del conduttore, Alice, è venuta alla luce durante il suo primo matrimonio con Marisa Di Martino.

Alice ha 23 anni e si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. La prima figlia di Amadeus pubblica spesso post su Instagram dove compare assieme al suo papà (mentre non emergono foto con eventuali partner). Ha vissuto per un periodo a Londra ed è appassionata di viaggi.

José Alberto è nato il 18 gennaio 2009 ed è figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo. Il secondogenito del conduttore ha 12 anni e ha ereditato una delle grandi passioni di suo papà: anche José Alberto è infatti super tifoso dell’Inter. Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo ha seguito tutte le puntate in platea con sua mamma Giovanna.

