“Devi stare lontana da Biagio perché…”: l’avvertimento a Miriana Trevisan

Miriana Trevisan può essere considerata a tutti gli effetti una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl campana si è sempre messa in discussione e non ha mai mancato di esprimere i propri pensieri. Sotto l’aspetto sentimentale, la soubrette ha dapprima avuto un flirt con Nicola Pisu poi sembrerebbe essersi seriamente invaghita di Biagio D’Anelli. I due si sono incontrati recentemente nel corso di una puntata del reality show. Con lui, Miriana ha passato una notte indimenticabile fra effusioni, coccole e baci nel letto. Ciononostante non tutti appaiono convinti di questa relazione e nelle ultime ore una persona molto vicina alla campana ha deciso di parlare male di Biagio.

Le parole di Arianna David

Bisogna ricordare che già Arianna David nel corso della trasmissione ‘Mattino Cinque’ condotta da Federica Panicucci aveva parlato non benissimo del rapporto fra Miriana e D’Anelli: “Questa storia è vera come i soldi del Monopoli, chi conosce Biagio lo sa. Ti spiego anche perché; da parte sua è tutto finto. Non so dove voglia arrivare”. L’opinionista ha rivelato un retroscena riguardo Biagio D’Anelli che non avrebbe lasciato la sua ex fidanzata: “Una volta che è uscito dal programma ha risentito la sua ex fidanzata. L’ha richiamata per cercare di riconquistarla”.

Emanuela Tittocchia contro Biagio

La persona vicino a Miriana Trevisan è Emanuela Tittocchia che ha deciso di metterla in guardia in quanto non pensa siano veri i sentimenti di Biagio nei suoi riguardi. In una intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’, Emanuela è stata chiara: “Devi stare lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti”. La donna ha poi proseguito ancora, spiegando nel dettaglio cosa ne pensa dell’ex gieffino: “Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole. Perché sta fingendo con Miriana? Per ottenere favori e con Miriana voleva ottenere visibilità”. Adesso bisognerà capire se D’Anelli avrà voglia di replicare a queste accuse, che lo hanno coinvolto personalmente.

La dichiarazione di Biagio

