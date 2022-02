Cotto e Mangiato ricetta del 2 febbraio 2022: nachos veg

Cosa ci prepara oggi Tessa Gelisio? Un piatto gustoso e vegetariano che può essere usato le sere a cena in compagnia con gli amici. Si tratta dei nachos veg. È un piatto a base di seitan che puoi mangiare sia con nachos sia con piadine.

La ricetta

Gli ingredienti di questa ricetta sono i seguenti:

250 grammi di seitan

Olio

Peperoncino

Cipolla

Brodo vegetale

Aglio

200 grammi di funghi

50 grammi di Panna vegetale

250 grammi fagioli neri

Nascosto o piadine

Procedimento

Come prima cosa taglia il seitan a straccetti. Prendi una padella appassisci olio e cipolla e metti gli straccetti di seitan. Cuoci allungando con del brodo vegetale all’occorrenza. Sarà pronto quando sarà morbido. Ora passa alla crema di funghi. In una padella cuoci olio, peperoncino e aglio e metti a fare i funghi, aggiungi la panna vegetale e fai cuocere bene. Quando sarà pronto mixa allungando sempre con del brodo vegetale dove necessario. A questo punto sei pronto ad impiattare. Nel fondo del piatto metti nachos o piadine secondo le tue necessità. Adagia sopra il seitan, poi la crema di funghi e infine i fagioli rossi. A questo punto puoi portare in tavola e gustare come meglio ritieni opportuno. Cotto e Mangiato, come sempre.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui