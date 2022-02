L’Eredità 4 febbraio 2022, Enrico vince la sua seconda ghigliottina: ecco come

Nella puntata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, a ripresentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è stato Enrico, già capace di vincere una volta giunto al gioco finale.

Presentatosi alla Ghigliottina si è trovato a concorrere per 28.750 euro, con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Dare

Meno

Punto

Ero

Impatto

E così Enrico ha scritto la sua parola e per la seconda sera consecutiva – dopo la vittoria di ieri di Benedetta – il concorrente riesce ad indovinare la parola misteriosa: quest’oggi si trattava di Zero.

Saltiamo quest’oggi per ragioni tecniche le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna ma ricordiamo come ‘Ero Zero’ sia un album del 1979 di Renato Zero, contentente il famosissimo successo Il carrozzone.

