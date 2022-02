Chi è Sara Ketlem, la sexy tifosa che ha dato il benvenuto a Vlahovic

Oggi, sabato 5 febbraio 2022, riprende il campionato di Serie A e spicca sicuramente il derby fra Inter e Milan, prima contro seconda in classifica. Al termine della sessione invernale di calciomercato, però, una delle compagini che si è rinforzata maggiormente è la Juventus. Fra i vari acquisti della squadra bianconera, spicca quello della punta serba Dusan Vlahovic. Una tifosa d’eccezione ha voluto esprimere la sua gioia per l’arrivo dell’attaccante della Fiorentina, ovvero la sensuale Sara Ketlem.

Sara Ketlem e l’accoglienza a Vlahovic

Sara Ketlem è una super tifosa della Juventus. La ragazza vanta oltre 27mila followers su Instagram e sono destinati ad aumentare. Spesso posta le proprie foto prima dei match, chiedendo ai suoi numerosi seguaci di indovinare il risultato esatto della partita e magari anche chi segnerà il gol per la Juventus. Sia che i piemontesi vincano sia che perdano, le istantanee di Sara finiscono per strappare un sorriso ai supporters bianonceri. Oltre alla bellezza, Sara, in molte foto appare con indosso la divisa della squadra del cuore e questo rappresenta na combo esplosiva che ha stregato i tifosi della Juve su Instagram.

Uno degli ultimi post è quello che Sara Ketlem ha dedicato all’acquisto di Dusan Vlahovic. Nel giorno dell’ufficialità dell’acquisto del serbo, la bionda ragazza ha postato una foto, scrivendo: “Accordo totale raggiunto. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Voglio una pioggia di cuori bianconeri qui sotto!”. Sara ha quindi mostrato tutta la sua approvazione per il nuovo numero 7 dei bianconeri.

L’ultimo post, risale a 4 giorni fa e l’influencer, mostrandosi con una maglia verde dei piemontesi, ha chiesto ai tifosi: “Mercato ufficialmente chiuso !! Che voto date calciomercato della Juventus ?!”.

Sara – che è anche una tiktoker – appare spesso con le divise dei bianconeri mettendo in risalto anche il suo decolleté. La sexy tifosa si candida ad essere la madrina della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui