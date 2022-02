L’Eredità 6 febbraio 2022, Benedetta oggi alla ghigliottina non ce l’ha fatta

Nella puntata di oggi, domenica 6 febbraio 2022, a ripresentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è stata la già più volte campionessa Benedetta.

Alla Ghigliottina, si è trovata quest’oggi a concorrere per 15.625 euro, con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Tutto

Conservare

Personale

Minimo

Esterno.

E così Benedetta – non troppo convinta – ha scritto la sua parola: Salario. Sicuramente collegabile a Minimo, ma difficilmente collegabile alle altre parole.

E non è infatti Salario la parola scelta dagli autori quest’oggi, ma Vantaggio.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (con una nostra reinterpretazione delle sue parole):

A Tutto Vantaggio, di chi è meno fortunato – sarebbe ad esempio l’introduzione del Salario Minimo succitato.

Conservare il Vantaggio, quando si riesce a portare a casa la vittoria dopo essere passati in vantaggio.

Vantaggio Personale, quello che – egoisticamente – qualcuno ogni tanto prova ad ottenere.

Vantaggio Minimo, nel calcio è per esempio l’1-0 (come ad esempio ieri quello dell’Inter nel derby contro il Milan, che ha visto poi i rossoneri imporsi).

Vantaggio Esterno, quello di chi non sta battendo ma si trova in vantaggio – nel tennis.

