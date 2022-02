NonSolo.TV intervista la modella Jennifer Stella: ‘”Il canto è sempre stato una mia passione. Recitazione? Prendo spunto da Margot Robbie”

Jennifer Stella è una modella e cantante calabrese. 20 anni per la bionda cosentina che ha partecipato a Miss Italia Calabria e nel 2020, precisamente il 6 luglio, è uscito il suo singolo dal titolo ‘Mare blu’ con tanto di video musicale nel quale Jennifer mette in evidenza il suo talento oltre che la sua sensualità. Recentemente, la calabrese ha subito un attacco sui social tanto che il suo profilo Instagram con oltre 15mila followers è stato hackerato. Ora Jennifer ha aperto un nuovo account dove non manca di dialoga con i suoi seguaci. La redazione di NonSolo.Tv l’ha contattata per un’intervista.

Stella si è descritta come una persona solare, testarda e permalosa. Inoltre è una tuttofare spaziando dal ballo, al canto, passando per la recitazione. Sotto quest’ultimo punto di vista ha espresso la sua piena ammirazione nei confronti dell’attrice Margot Robbie.

Jennifer ha invitato chiunque subisca un attacco hacker a denunciarlo immediatamente ma ha anche sottolineato la sua voglia di andare avanti.

La modella ha intenzione di proseguire su tutte le strade che sta percorrendo ma, una menzione particolare riguarda il canto. Questa strada ha una valenza molto importante per la calabrese.

Di seguito il video integrale dell’intervista.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui