Mia Khalifa in versione body positive: “Anche i lati B piccoli…”

Mia Khalifa fa impazzire sempre i suoi copiosi fan (copiosi è il termine adatto, se è vero che su Instagram sono 27 milioni i suoi follower).

In questa occasione, i suoi contenuti prodotti durante un soggiorno nel deserto con un’altra influencer (nonché amica, la meno nota Jenna Lee – che comunque ha quasi due milioni di follower).

E per la gioia dei fan, i due hanno postato una serie di video mentre si tuffavano nella piscina presente nel luogo prescelto per il loro soggiorno.

E così, dopo una serie di tuffi in cui s’è mostrata con outfit differenti, la ex attrice hard (che ha recitato nell’hard per un periodo veramente breve, ma riuscendo comunque a diventare culto) ha pubblicato un messaggio di body positivity legato al suo lato B – evidentemente non abbondante come il lato A:

“Lil booties matter”.

Un messaggio di body positivity in cui Mia Khalifa fa uno scherzoso parallelismo con l’arcinoto “Black live matters”.

In questo caso, il senso è: anche i piccoli lati b contano / hanno un loro perché.

Non è il primo momento in cui Mia Khalif fa parlare di sé durante questa settimana.

Appena quattro giorni fa aveva postato su Twitter un messaggio per sottolineare quanto la plastica al naso l’abbia cambiata.

Damn, a nose job really changes your whole life… — Mia K. (@miakhalifa) February 2, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui