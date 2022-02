Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 febbraio, previsioni della settimana

Cosa ci stanno dicendo le stelle per la settimana che sta per iniziare? Come sempre andiamo ad analizzare le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale del nostro astrologo preferito Paolo Fox.

Ariete

In amore c’è aria di discussione. Non puoi però stare sempre in allarme così, cerca di lasciarti andare. Evita i rimproveri, sebbene tu sia critico e troppo selettivo.

Sul lavoro, ci sono nuove responsabilità e nuovi incarichi: partirai con calma, poi tutto andrà bene. Occhio alla giornata di sabato, lascia a casa le polemiche!

Toro

Se cerchi il nuovo amore buttati che le stelle ti proteggono. Hai all’orizzonte belle emozioni e semplici amici possono diventare qualcosa di più. Ottimi i rapporti con Vergine e Acquario.

Sul lavoro, se vuoi cambiare bisogna farlo la prossima settimana. Le occasioni e le opportunità non mancano, ma bisogna recuperare i soldi. Poi occhio, c’è qualcuno che ti vuole ‘male’ e ti rema contro.

Gemelli

Hai la Luna che ti sorride e potrebbero esserci dei buoni risultati. Se ti piace qualcuno, butta in questo weekend che sarai al massimo del tuo fascino. Potrebbero esserci anche riappacificazione.

Sul lavoro, possono arrivare dei nuovi incarichi, devi solo darti da fare. Bene le giornate per gli studenti, per chi deve superare una prova. Nuove collaborazioni in primavera, perché no?

Cancro

Hai perso fascia nell’amore e nelle storie. Noti che tutto intorno si complica, soprattutto perché ti piacciono sempre persone impegnate. Inizi ad essere stanco e senza energia.

Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: nei prossimi giorni riceverai una conferma e la giornata di sabato sarà ottima per stipulare dei contratti!

Leone

Sei molto affascinante e verso la seconda parte della settimana avrai fascino da vendere. Potrebbero complicarsi un po’ le cose ma le storie appena nate sono favorite, i particolare con Gemelli ed Ariete.

Sul lavoro, stai lottando per ottenere tante cose e vorresti delle soddisfazioni. Sta iniziando una fase di recupero, che si farà sentire nelle prossime settimane!

Vergine

In amore ci sono delle belle novità, il cielo ti sorride, fai solo in modo di far confluire le cose belle nella tua vita. Ottima la prima parte del settimana, coltiverai interessanti rapporti.

Circa il lavoro, vai avanti con i colloqui perché presto potrebbero nascere delle occasioni part-time. Hai sicuramente tanti impegni, la stanchezza si fa sentire.

Bilancia

Sii più attento in amore se vuoi raggiungere il massimo della soddisfazione. Non polemizzare, ti manca l’equilibrio e qualcuno potrebbe deluderti, ma non serve ingigantire la cosa.

Sul lavoro, le attività indipendenti, seppur faticose, alla fine porteranno un successo. Novità in arrivo durante la prossima settimana: forse riuscirai a recuperare anche una somma di denaro che credevi di aver perso.

Scorpione

Se vuoi fare una nuova conoscenza è il momento giusto: potresti anche perdere la testa per qualcuno appena conosciuto. Ottima la giornata xi bene piena di desiderio e passione. Non essere troppo critico con te.

Sul lavoro, Marte e Venere sono dalla tua parte: devi solo metterti in gioco perché l’energia non ti manca. Anzi, hai tanta voglia di fare.

Sagittario

Sei più proteso ora al storie passeggere quindi sei sensibile ad attrazioni e colpi di fulmine improvviso. Cerca solo di non dichiararsi innamorato se non sei 100% sicuro perché non devi prendere in giro nessuno.

Sul lavoro, vai avanti con i tuoi sogni: hai del fascino, sei dinamico e nessuno sarà in grado di fermarti!

Capricorno

Hai Venere che ti sorride, devi solo lasciarti andare ed evitare di essere troppo orgoglioso. Se saprai seguire le stelle, potresti incontrate persone che non credevi.

Sul lavoro, buoni risultati in arrivo: le idee non ti mancano, cerca solo di presentarle a chi è in grado di capirle. Nuovi incarichi stanno per arrivare, così come non mancheranno i riconoscimenti!

Acquario

Venere sta per entrare nel segno. Se inizi ora una storia vuol dire che è un passo importante e rimarrai sorpreso. Sii malleabile con le decisioni e non criticare sempre chi ti circonda se non sai le cose.

Sul lavoro, vuoi fare qualcosa di diverso, ma è meglio evitare di fare azzardi, di essere frettolosi anche (e soprattutto) sul piano economico. Non dimenticare i nuovi progetti, presto potrai cambiare aria.

Pesci

In amore hai bisogno di nuove conoscenze. Non stare fermo e approfitta dell’appoggio delle stelle. Se ti sei appena separato è giunto il momento di andare oltre.

Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee: Giove aiuta chi ha voglia di fare, ma ci sono forse dei debiti di troppo. Non instaurare rapporti temporanei, in questo caso è meglio lavorare in autonomia

