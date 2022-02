Alex Belli e la “proposta indecente” di Signorini: di cosa si tratta? Il web si divide

La 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è stata come sempre ricca di temi. Il reality era tornato dopo una settimana, saltando la diretta di venerdì, causa Festival di Sanremo. Naturalmente, uno degli argomenti che ha tenuto più banco è stato quello riguardante il triangolo amoroso che vede protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge.

Delia Duran prima finalista

Proprio la venezuelana è stata eletta come la prima finalista del programma targato Mediaset, superando al televoto, Davide Silvestri secondo classificato con il 33%, Manila Nazzaro 25% e, infine, Katia Ricciarelli votata come preferita solo dal 4%. Vi è stato anche un altro annuncio nel corso della serata, ovvero il possibile rientro nella casa più spiata d’Italia dell’attore emiliano.

La proposta ad Alex Belli

“Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli”, ha dichiarato il conduttore del reality show, Alfonso Signorini che ha aggiunto, riferendosi al 38enne: “Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena”.

Alex Belli ha accettato la proposta del reality show. Non sono mancati i commenti e tra i primi ad esprimere il proprio pensiero è stato Aldo Montano: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile”.

La reazione del web

Sul web vi sono state le reazioni più differenti. Un utente ha scritto su Twitter: “Ha detto bene Aldo: “STOMACHEVOLE”. Un altro ha postato: “Non capisco. Perché gli autori decidono di fare rientrare Alex? Se non soffrirà Delia, allora sarà Soleil; ma entrambe ne patiranno la presenza. Stendo un velo pietoso poi, per l’ ennesima ridicola immunità data a Soleil. Ma d’altra parte, se deve rientrare Alex”. E ancora: “Stomachevole è dir poco… e menomale che aveva detto che sarebbe uscito di scena, che usciva dalla TV…mah”. Al veleno questa utente: “Ma il pubblico non è sovrano? Li leggete i commenti? Con Alex avete toccato il fondo, una trasmissione che sta precipitando sempre più giù quasi nell’orrido!!”. Il web non sembrerebbe aver preso bene questa possibilità: “Siete ridicoli ! Mai visto i. Tutti questi anni di GF una cosa del genere! È stato squalificato e continua andare in studio e addirittura entra nuovamente dentro la casa per 2 sett! Signorini ha rovinato il GF! Imparate dal Big Brother Brasil ha fare un vero reality”.

