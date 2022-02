Eurovision 2022 per San Marino, Achille Lauro nella bufera: che cosa è successo?

Scoppiano nuove polemiche in attesa dell’Eurovision Song Contest 2022 che vedono protagonista Achille Lauro

In attesa dell’Eurovision Song Contest 2022 le Nazioni si preparano a presentare i cantanti partecipanti. Per l’Italia si esibiranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con Brividi. A quanto pare, però, sono scoppiate delle polemiche riguardo la kermesse, ma che non includono gli attuali vincitori di Sanremo, ma altri artisti che si sono candidati per rappresentare San Marino all’Eurovision. Tra questi, c’è Achille Lauro che ha preso parte alla 72 esima edizione edizione del Festival, finendo al 14 esimo posto con il brano Domenica.

L’artista romano classe 1990, infatti, dovrà rappresentare San Marino e lo ha confermato il sindaco del paese da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Stando a quanto dichiarato dal sindaco, Lauro dovrà soltanto superare qualche finale, che si terrà il 19 febbraio 2022. Intanto sui social si è scatenata la bufera contro il cantante, poiché dovrà sfidare i suoi connazionali Big Mahmood e Blanco. Dunque, è la prima volta che un microstato decide di scegliere il rappresentante per l’evento europeo tramite dei giurati esperti.

Nel frattempo, Lauro è stato sommerso di critiche dagli haters, che lo hanno giudicato come ingrato e disperato poiché starebbe elemosinando il posto alla kermesse europea. “Achille Lauro pronto a macchiarsi di alto tradimento pur di andare all’Eurovision questa me la segno” ha commentato qualcuno su Twitter. “Achille sei uno sfigato si può dire?” ha tuonato un altro indignato. “La disperazione di Achille Lauro” ha cinguettato un utente.

achille lauro pronto a macchiarsi di alto tradimento pur di andare all’eurovision io questa me la segno — ?? (@belsperado) February 8, 2022

comunque achille lauro sei uno sfigato si può dire? — fasmaracab? (@ukulelevillain_) February 8, 2022

comunque achille lauro sei uno sfigato si può dire? — fasmaracab? (@ukulelevillain_) February 8, 2022





