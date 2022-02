Ana Mena rifatta? Incredibile scoop dalla Spagna: ecco com’era prima e com’è oggi

Ana Mena è stata una delle cantanti in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A trionfare è stata la coppia composta da Mahmood e Blanco con ‘Brividi’, mentre il brano ‘Duecentomila ore’ della spagnola è terminato al penultimo posto della kermesse, sopra soltanto all’idolo di Twitter Tananai. Invece, su TikTok, il singolo di Ana Mena è al secondo posto della classifica degli audio più ascoltati e usati dagli utenti.

Ana Mena, successo in radio

Sono tanti gli utenti che hanno gradito la canzone della classe 1997 spagnola. Non solo su TikTok ma anche in radio in brano ‘Duecentomila ore’ di Ana Mena è uno dei pezzi più passati. A passare potrebbe essere anche il polverone sollevato dall’ex gieffino Francesco Monte sulla partecipazione della cantante al settantaduesimo Festival di Sanremo. Il singolo scritto da Rocco Hunt ha trovato, invece, l’apprezzamento di donna Imma Polese del Castello delle Cerimonie, il programma sui matrimoni napoletani in onda su Real Time. “Complimenti, qui al castello è già un tormentone”, ha affermato in una storia sul suo account ufficiale Instagram donna Imma, aggiungendo poi: “Sei la nuova regina del Castello”.

Ana Mena e i ritocchini estetici

Ana Mena, oltre ad una bellissima voce, è anche una donna molto affascinante e non sono mancati i complimenti per la sua bellezza acqua e sapone. Ciononostante, in queste ultime ore, alcuni quotidiani spagnoli hanno pubblicato alcune foto che ritraggono Ana Mena qualche anno fa parlando di ritocchi estetici.

“Nel confronto di entrambe le immagini si apprezzano notevoli cambiamenti. Per cominciare, lo sguardo è più aperto e proiettato. Potrebbe rispondere all’effetto di una blefaroplastica completa , un piccolo intervento di chirurgia estetica per rimuovere la pelle in eccesso dalle palpebre. Questo piccolo intervento amplifica lo sguardo. Lo avrebbe combinato con botox e fili tensori per un effetto occhi di gatto che solleva e strappa lo sguardo. Gli sarebbe costato circa 4.000 euro “, ha spiegato il sottor Miguel de la Peña al giornale ‘El Espanol‘, aggiungendo: “Nella foto attuale il naso è più raffinato, con un profilo più dritto, la punta più retratta e leggermente rialzata”. Secondo il dottor de la Peña Ana Mena avrebbe dato una sistemata anche agli zigomi, alle rughe di espressione naso labiali, le labbra e il mento.

