“Scommettiamo che…”: bomba di Gianmaria sulla relazione con Federica

Gianmaria Antinolfi è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6. L’imprenditore campano è uscito dal reality show per sua scelta dopo mesi nei quali è stato all’interno della casa più spiata d’Italia. Il partenopeo, nell’arco della sua avventura, è stato vicino a donne come Sophie Codegoni e Federica Calemme. Proprio con quest’ultima, l’ex gieffino potrebbe aver trovato la felicità. Ci sono stati alcuni alti e bassi, soprattutto dovuti ai dubbi di lei ma ora che entrambi sono lontani dalle telecamere, potrebbero avere la possibilità di viversi. Nel corso della loro permanenza nel loft di Cinecittà Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno trascorso una serata nella Love Boat. Una romantica cena seguita da un bagno nella vasca idromassaggio, dove, i due gieffini non si sono fatti mancare le coccole tra appassionati baci ed effusioni che non si sono fermate e, anzi, sono continuate a letto e, precisamente sotto le coperte della stanza da letto.

Gianmaria intervistato da ‘Chi’

Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Queste le sue parole sul suo legame con Calemme: “Scommettiamo che duriamo? Se Federica fosse entrata subito, non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c’è amore. E a breve, come ho promesso nella Casa, andremo a Parigi. Sono un uomo di parola. Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei”.

Antinolfi e il suo rapporto con la casa del GF Vip

Gianmaria ha voluto evidenziare di non aver indossato maschere e di essere stato se stesso: “Sono semplicemente Gianmaria, il ragazzo che avete visto nudo e crudo nella Casa per cinque mesi, con tutto il suo bagaglio di buona educazione e onestà. Ci tengo a chiarire una cosa: Adriana Volpe mi ha detto durante il primo mese che io mi trovavo lì, al GF Vip, per le mie paparazzate, le mie interviste e i miei amori famosi. Questa frase però deve essere contestualizzata: è vero che sono ‘famoso’ di riflesso ai miei amori, ma non ho cercato io il GF Vip, non ho mai parlato o sparlato di nessuna delle mie compagne, non ho mai organizzato o venduto una paparazzata e il direttore Alfonso Signorini questo lo sa”.

L’imprenditore ha proseguito: “All’inizio non riuscivo a prendere le misure. Ero un pesce fuor d’acqua. Ho capito come ‘giocare’ quando ho visto Alex Belli poco sincero. In quel momento ho capito con chi schierarmi e con chi mantenere solo il ‘buongiorno’ e il ‘buonasera’”.

Gianmaria ha aggiunto di essere rimasto sorpreso dall’affetto della gente, nel corso della sua intervista a ‘Chi’: “Non essendo famoso, non sapevo cosa fosse il bagno di folla post GF Vip. Bellissimo, soprattutto quando incontri le signore più anziane che ti chiamano nipotino o le mamme. Per quanto riguarda il futuro, tornerò a fare il mio lavoro. Non ho mire televisive. Qualche chiamata per fare altro in tv è arrivata, ma sto bene nel mio mondo. Nella Casa Giucas Casella, con il quale ho un ottimo rapporto, mi ha nominato sette volte consecutive dicendomi: ‘Tanto a te non importa e non ti arrabbi’. E aveva ragione”.

Gianmaria su Soleil

Infine, l’ex gieffino, ha espresso il suo pensiero su una persone per lui importante come Soleil Sorge: “Con Sole ce ne siamo dette di ogni, anzi, più che altro è stata lei a dirle a me e a darmi una serie di mazzate… Prima di entrare, conoscendola bene perché abbiamo avuto un legame importante, sapevo che lo avrebbe fatto. Non nego che ho sofferto, soprattutto all’inizio. Ma ho deciso di evitare le risse. Ho iniziato a farmi scivolare tutto e, forse, ora potremo ritrovarci come amici”. E sul triangolo ,Delia, Alex e Soleil ha chiosato: “Meno male che sono uscito, mettiamola così…”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui