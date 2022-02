Cake Star a Siena: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25, su Real Time, andrà in onda la prima puntata di Cake Star – Pasticcerie in sfida, l’emozionante show condotto da Katia Follesa e dal super pasticcere Damiano Carrara. Come accennato, quello di stasera è il primo di 12 appuntamenti (tutti di venerdì) che vedrà Katia e Damiano testare le abilità delle varie pasticcerie in giro per l’Italia.

In ogni puntata, infatti, tre pasticceri si sfidano sottoponendosi alla valutazione dei giudici, che sono chiamati a votare la pasticceria migliore in base alla location, al cabaret di paste e al “pezzo forte”.

Si parte da Siena, la meravigliosa città toscana dove si svolge il famosissimo Palio. La prima pasticceria in gara è la Bonucci Boulangerie di Serena, dove si possono assaggiare dolci di tutti i tipi: Serena, infatti, ama molto viaggiare e conoscere il mondo. La cliente abituale sarà Claudia.

Toccherà poi a Sandra, che ci introdurrà all’interno della cioccolateria Le follie di Arnolfo, caratterizzata da dolci “osè”. In questo caso le clienti abituali saranno Valentina e Alessandra.

Infine, la terza pasticceria in gara è Pasticceria Corsini di Roberto, un’attività che ha aperto i battenti oltre un secolo fa. Il cliente abituale della Pasticceria Corsini è Silvano.

La puntata andrà in onda anche sabato 12 febbraio 2022 alle 20:25, poi domenica 13 febbraio 2022 alle 13:10 e lunedì 14 febbraio 2022 alle 16:50, sempre su Real Time.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui