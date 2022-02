Quel mostro di suocera, esiste un sequel? Trama e curiosità sul film

Questa sera, in seconda serata, andrà in onda su Canale 5 il film ‘Quel mostro di suocera’, diretto nel 2005 da Robert Luketic. Il cast della commedia è composto da Jennifer Lopez, che veste i panni della protagonista Charlie Cantilini, Jane Fonda (che interpreta invece la tremenda suocera Viola Fields) e Michael Vartan, che impersona Kevin Fields, il medico chirurgo figlio di Viola che si fidanza con Charlie.

La trama del film si sviluppa sull’avversione di Viola Fields nei confronti della futura nuora, specialmente dopo aver perso il posto di conduttrice di notiziari televisivi perché rimpiazzata da una giovane rampante. Charlie, dal canto suo, è semplice e solare nonostante sia orfana e sia costretta a svolgere lavori precari (dog-sitter, cameriera, insegnante di yoga): inoltre, Charlie è anche una pittrice di talento.

Tuttavia, Viola non riesce proprio ad apprezzarla e farà di tutto per convincere suo figlio Kevin a non sposarla, servendosi anche dell’aiuto della sua assistente Ruby, particolarmente pettegola. Comincerà così una guerra senza esclusione di colpi tra le due, anche se alla fine Charlie riuscirà a convolare a nozze con Kevin.

Tra le curiosità più simpatiche del film c’è sicuramente la rivelazione di Jane Fonda, che ha dichiarato di essersi ispirata al suo ex marito Ted Turner per interpretare la parte di Viola Fields. La pellicola non ha ottenuto grandi riconoscimenti, tanto da ricevere una nomination come Peggior attrice per Jennifer Lopez ai Razzie Awards 2005.

Al momento non è in programma un sequel del film, anche se in molti hanno visto somiglianze tra la pellicola di Robert Luketic e Maleficent – Signora del Male, il film fantasy del 2019 diretto da Joachim Ronning con Angelina Jolie nei panni di Malefica.

