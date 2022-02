Chi è Rossano Laurini, il compagno di Vanessa Incontrada? I due stanno ancora insieme?

Da ormai lungo tempo, Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada, attrice italo-spagnola classe 1978.

La relazione tra i due è iniziata nel lontano 2007 , quando i due entrambi erano già impegnati sentimentalmente: la Incontrada stava con Andrea Palmieri e Rossano Laurini era sposato con la sorella dell’allora fidanzato della Incontrada, Chiara Palmieri – con cui aveva una figlia (Diletta).

Ebbene, galeotto un primo incontro a Follonica – cittadina in provincia di Grosseto dove i due poi si sono trovati a vivere: e i due si sono subito innamorati e la Incontrada ha poi spiegato come non si sentisse di aver rubato l’uomo a nessuno (“L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”).

La nota ed amatissima conduttrice ha in prima battuta sofferto per le accuse e le critiche ricevute, ma ha in seguito chiarito che il matrimonio del futuro compagno era già in crisi quando si sono innamorati.

Dopo 15 anni di amore, però, la relazione sembra essere giunta al capolinea – come raccontato da molteplici realtà online.

Sui social, dove sono abbastanza attivi (Laurini è molto seguito sul suo profilo Instagram, vantando più di 17mila followers) non appare una foto dei due dalla primavera del 2020 e proprio quel periodo – con il lockdown che li ha costretti alla convivenza forzata – potrebbe aver minato la loro relazione.

Nessuna conferma e nessuna smentita da parte della coppia, ma i siti di gossip danno la crisi dai due come qualcosa di assodato.

Rossano Laurini, curiosità e biografia

Sulla biografia di Rossano Laurini non riusciamo a risalire ai dati anagrafici (nessuna info sulla sua età o su dove sia nato) ma sappiamo che è direttore artistico di alcune discoteche in Maremma (e lo testimonia la bio del brizzolato imprenditore su Instagram).

Ha diversi tatuaggi (come mostrato con orgoglio sui social) ed ha due figli, la bella Diletta avuta dal primo matrimonio (con cui si mostra in diverse foto. La stessa Diletta è parecchio seguita sui social) e Isal, avuto con la Incontrada nel 2008.

In una intervista rilasciata a ‘Domenica In’, la Incontrada non escluse di avere magari un secondo figlio (“Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così”) ma pare che questo desiderio sarà destinato a rimanere inesaudito.

