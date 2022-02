L’Eredità 11 febbraio 2022, Lorenzo alla seconda ghigliottina trionfa: ecco come

Alla sua seconda ghigliottina, Lorenzo è stato perfetto.

Impeccabile quando era il momento di scegliere le parole – indizio, impeccabile nel momento della scelta della parola “misteriosa”.

E così nel gioco finale de L’Eredità di quest’oggi – 11 febbraio 2022 – s’è presentato con un bottino di 210.000 euro ed è riuscito a conservarlo, evitando qualsiasi dimezzamento.

E così s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Fronte

Realtà

Montare

Reale

Ariston.

E senza attendere lo scadere del canonico minuto, Lorenzo ha scritto la sua parola, anticipando: “Mi sono sentito meglio rispetto alla ghigliottina di ieri sera”.

Ed ha in effetti scelto la parola giusta, scrivendo sul cartoncino Palco – che è la stessa parola scelta dagli autori.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (dopo la spiegazione iniziale del campione, capace di portare a casa il ricco montepremi odierno):

Fronte del Palco è un doppio album live di Vasco Rossi

Palco e Realtà è una nota canzone di Luciano Ligabue

Montare il Palco, è quanto necessario per esempio prima di un concerto (ed è la parola indizio che ha maggiormente aiutato il campione)

il Palco Reale è presente in tanti teatri italiani ed era il posto destinato alla famiglia reale

il Palco dell’Ariston “dove ha trionfato per la terza volta di seguito Amadeus”

