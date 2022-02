Tosca, edizione 1997, in onda su RAI 5

La settimana culturale di Rai 5 prosegue con una delle opere più encomiabile di sempre del teatro, ovvero la Tosca. Parliamo dell’edizione dell’opera che andò in scena nel 1997 alla Scala nei mesi estivi. La regia teatrale è stata affidata per l’occasione al grande Luca Ronconi. A Dirigere l’orchestra il materiali Semyon Bychkov, al suo debutto scaligero proprio con la Tosca. Per quanto concerne scenografie e costumi sono affidati a Vera Marzot.

La trama

L’opera in assoluto è stata proposta in assoluto a teatro per la prima volta nell’anno 1900 al Teatro Costanzi di Roma. Parliamo di un melodramma che descrive bene il concetto di romanticismo in Europa. Allo stesso tempo l’opera è la prima delle tante che hanno suggellato i cambiamenti tetarlai durante il secolo scorso.

Siamo a Roma intorno al 1800. Angelotti console dell’ex Repubblica Romana si è dato alla macchia e trova rifugio presso la chiesa di Sant’Andrea della Valle. Non è un caso che sia giunto proprio qui: la sorella la Marchesa Attavanti gli ha riservato degli abiti femminili con cui travestirsi per passare inosservato.

Il cast

A dirigere l’orchestra, il direttore d?orchestra Semyon Bychkov, al suo debutto scaligero. Nel cast vedremo Galina Gorchakova, nel ruolo di Tosca, Neil Shicoff nel ruolo di Cavaradossi. Scarpia è interpretato da Ruggero Raimondi. Scenografie e costumi Margherita Palli

