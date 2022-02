Chi è Giorgia Cardinaletti? È sposata o ha un compagno? Cosa sappiamo

Tra le conduttrici televisive più apprezzate c’è sicuramente Giorgia Cardinaletti, giornalista di Fabriano (Ancona) iscritta all’albo come professionista. Dopo gli studi al Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti” e la laurea in Lettere all’Università di Perugia, Giorgia Cardinaletti si è iscritta alla Scuola di Giornalismo del capoluogo umbro, concludendo il suo percorso di formazione in maniera brillante.

Nel 2012, in seguito all’iscrizione all’Albo, Giorgia Cardinaletti comincia a lavorare con Rai News 24 come inviata e nello stesso ruolo intervisterà anche i piloti di Formula 1. Si fa subito apprezzare per la sua bravura, tanto da arrivare a condurre Pole Position, programma dedicato proprio all’automobilismo.

Poco dopo entra a far parte della squadra del celebre programma “La Domenica Sportiva”, dove affianca il conduttore Alessandro Antinelli. Nel 2019 Giorgia Cardinaletti ottiene il premio di “Telegiornalista dell’anno”: le sue esperienze successive sono la redazione Società del Tg1, Uno Mattina Estate e il programma Dentro il Festival in occasione del Sanremo di quest’anno.

Attualmente la giornalista marchigiana conduce anche Via delle Storie, un nuovo programma di Rai Uno che va in onda in seconda serata.

Ma la conduttrice è sentimentalmente impegnata? Giorgia Cardinaletti sembra avere una relazione con Francesco Caldarola, autore televisivo e giornalista. Tuttavia, gli ultimi post social che li ritraggono insieme sono un po’ datati, pertanto ad oggi non è chiaro se i due stiano ancora insieme oppure no. Su Instagram la giornalista è seguita da oltre 53.600 follower.

