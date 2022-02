Chi è Pietro Palumbo, compagno di Levante e papà di sua figlia Alma Futura?

Ecco chi è Pietro Palumbo, fidanzato della cantante Levante ora papà di sua figlia Alma Futura

Ieri, 13 febbraio 2022 è nata Alma Futura, primogenita di Levante (nome d’arte di Claudia Lagona) e Pietro Palumbo. La piccola è nata all’Humanitas San Pio di Milano e la cantante l’ha annunciato proprio oggi con un post, nel quale spiega che ha scelto il nome Alma, perché è un’anima gentile che l’ha resa fortunata, mentre Futura potrebbe essere un omaggio al celebre brano di Lucio Dalla.

Pietro Palumbo invece è il compagno che ha reso l’artista madre per la prima volta. Trentaseienne di origini siciliane (come Levante), è sconosciuto al mondo dello spettacolo ed è molto riservato nella sua vita privata. Da quanto si apprede dal suo profilo Linkedl, è un avvocato ed è laureato in Giurprudenza con il massimo dei voti all’Università degli studi di Palermo. Ha inoltre conseguito un master alla Cattolica di Milano e un master in legge al King’s College di Londra. Attualmente, lavora presso un conosciuto studio legale di Milano.

Stando ad un’intervista del Corriere della Sera di Levante, si sono conosciuti nel 2018 ad una festa di compleanno di amici ed è stato subito colpo di fulmine. Da quel momento, non si sono più separati e hanno pubblicato una serie di scatti su Instagram, in cui mostrano i momenti più belli della loro storia d’amore. Ora Levante è diventata madre per la prima volta, dopo un matrimonio alle spalle con il dj e produttor Simone Cogo, in arte Sir Bob Cornelus Rifo e una relazione con Diodato.

