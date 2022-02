Chi è Lorenzo Cascino, futuro marito dell’ex gieffina Ambra Lombardo?

Ecco chi è Lorenzo Cascino, l’uomo che sposerà l’ex gieffina Ambra Lombardo

Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, si sposa. Lo ha annunciato proprio lei su Instagram con un post pubblicato oggi con scritto: “Non serve San Valentino”. Il post riprende l’ex professoressa e il compagno Lorenzo Cascino, che si inginocchia per chiederle la mano sulle scale di una suggestiva piazza.

Lorenzo Cascino è un esperto di comunicazione e lavora come responsabile dello sviluppo commerciale, per famosi marchi di design interni come Visionnarie Home, con sede a Los Angeles. Ultimamente, infatti, si è mostrato spesso in luoghi come Beverly Hills e Miami. Ha inoltre lavorato per il mondo dello sport come supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con l’ex gieffina Ambra Lombardo, ma non si conoscono ulteriori dettagli sulla nascita di questa storia d’amore. E’ stata proprio l’ex prof a pubblicare un annuncio lo scorso 5 febbraio di aver trovato finalmente l’amore: “Enniente! Sì che si era capito… Ma… Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum! Che poi, veramente: Lorenzo è un sant’uomo! Ha la pazienza di Giobbe! Il seggio pontificio glielo daranno ad honorem! Sempre elegante e dimesso, è capace come nessuno di gestire le mie follie”.

Ambra Lombardo ha quindi deciso di fare il grande passo dopo la storia definitivamente archiviata con Kikò Nalli, conosciuto all’interno della casa del GF 16.

